Байден пообещал заняться санкциями против "Северного потока - 2"

Байден пообещал заняться санкциями против "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Президент США считает, что Европа прогадала, ввязавшись в проект

После выборов президента США мировая общественность гадала, как поведет себя новый лидер американцев в отношении России, когда он пообщается с российским коллегой и что будет с "Северным потоком – 2". Вскоре после неожиданного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным, стало известно, какого мнения первый придерживается относительно газопровода.

Об этом стало известно от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что, по мнению ее начальника, Европа втянула себя в невыгодную сделку. Псаки добавила, что предыдущая команда главы США ввела новые санкции против "Северного потока – 2". Байден намерен изучить данные рестрикции, а также пообщаться с партнерами из Европы по поводу этих ограничений, передает РИА "Новости". 

Путин поговорил с Байденом накануне. Лидеры двух государств обсудили Договор по открытому небу, Украину и другие важные темы. 

Некоторые эксперты полагают, что новый президент США будет бороться с "Северным потоком – 2" еще более ожесточенно, чем его предшественник Дональд Трамп. Впрочем, желание Байдена помешать строительству газопровода может сыграть против него. 

Полина ИВАНОВА

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Тебя <цензура> не спросили, куклой своей укробандерской займись, заскучала она-бросили грит все.
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