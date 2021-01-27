Россия и США договорились продлить соглашение

Москва и Вашингтон смогли прийти к единому мнению по поводу продления договора СНВ-3 спустя несколько часов после разговора лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом решении сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА "Новости". То есть договор будет продлен на пять лет без каких-либо дополнительных условий.

Дипломат добавил, что это позволит странам провести углубленные переговоры о стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что президент России поручил МИД страны провести переговоры с американскими коллегами, касающиеся продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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