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Москва и Вашингтон смогли прийти к единому мнению по поводу продления договора СНВ-3 спустя несколько часов после разговора лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Об этом решении сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА "Новости". То есть договор будет продлен на пять лет без каких-либо дополнительных условий.
Дипломат добавил, что это позволит странам провести углубленные переговоры о стратегической стабильности.
Ранее стало известно, что президент России поручил МИД страны провести переговоры с американскими коллегами, касающиеся продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
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