Американский лидер решил серьезно перестраховаться перед диалогом с российским коллегой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел 26 января диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По информации издания Associated Press, глава США решил коснуться тем взаимодействия Вашингтона и Кремля, а также равновесия между "бывшими противниками холодной войны".

Как отмечает агентство, американский лидер решил перед диалогом с российским коллегой позвонить главе НАТО Йенсу Столтенбергу, заверив последнего, что Белый дом привержен альянсу, который является "оплотом против агрессии со стороны России".

В ходе диалога оба лидера пытались не затрагивать спорные моменты. Тем не менее, прошедшая беседа была "откровенной и деловой". Глава РФ поздравил избранного лидера с победой на прошедших выборах, отметив, что улучшение отношений между государствами сыграет на пользу для каждой из сторон.

"Трамп, похоже, искал одобрения Путина, часто ставя под сомнение вмешательство России в выборы 2016 года, в том числе когда он стоял рядом с Путиным на саммите 2018 года в Хельсинки. Байден в разговоре с Путиным резко порвал с Трампом, заявив, что он знал, что Россия пыталась вмешаться в выборы в США в 2016 и 2020 годах", – пишет Associated Press.

Стоит отметить, что перед президентской кампанией демократы с республиканцами обвиняли друг друга в "русском следе" – команда Байдена заявляла о мифическом вмешательстве в выборы 2016 года, когда последние настаивали на том, что Байден пользуется прямой поддержкой Кремля через его сына Хантера.