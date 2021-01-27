СМИ: Байден проконсультировался с НАТО перед переговорами с Путиным

СМИ: Байден проконсультировался с НАТО перед переговорами с Путиным
Джо Байден. Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский лидер решил серьезно перестраховаться перед диалогом с российским коллегой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел 26 января диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По информации издания Associated Press, глава США решил коснуться тем взаимодействия Вашингтона и Кремля, а также равновесия между "бывшими противниками холодной войны".

Как отмечает агентство, американский лидер решил перед диалогом с российским коллегой позвонить главе НАТО Йенсу Столтенбергу, заверив последнего, что Белый дом привержен альянсу, который является "оплотом против агрессии со стороны России".

В ходе диалога оба лидера пытались не затрагивать спорные моменты. Тем не менее, прошедшая беседа была "откровенной и деловой". Глава РФ поздравил избранного лидера с победой на прошедших выборах, отметив, что улучшение отношений между государствами сыграет на пользу для каждой из сторон.

"Трамп, похоже, искал одобрения Путина, часто ставя под сомнение вмешательство России в выборы 2016 года, в том числе когда он стоял рядом с Путиным на саммите 2018 года в Хельсинки. Байден в разговоре с Путиным резко порвал с Трампом, заявив, что он знал, что Россия пыталась вмешаться в выборы в США в 2016 и 2020 годах", – пишет Associated Press.

Стоит отметить, что перед президентской кампанией демократы с республиканцами обвиняли друг друга в "русском следе" – команда Байдена заявляла о мифическом вмешательстве в выборы 2016 года, когда последние настаивали на том, что Байден пользуется прямой поддержкой Кремля через его сына Хантера.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Oscar1983
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Гость
Россиям опять врут и недоговаривают.
"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета Украины, а также чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - сказала Псаки.
Она добавила: "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".
Извините, но то что вы пишите лишено всякой логики: вы всерьез верите, что Байдену так надо было звонить Путину (а это именно Байден позвонил, а не Путин!), чтобы высказать набор этих избитых дежурных фраз?? на которые, как заранее известно, не будет никакой реакции со стороны России. Скорее Псаки следует лучше вуалировать правду, т.е. это американцам "опять врут и недоговаривают"...
Гость
Ответить
Гость
Россиям опять врут и недоговаривают.
"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета Украины, а также чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - сказала Псаки.
Она добавила: "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".
а где вранье то?
Гость
Ответить
Гость
Россиям опять врут и недоговаривают.
"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета Украины, а также чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - сказала Псаки.
Она добавила: "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".
И что? Здесь они пишут о диалоге Байдена с Путиным, им теперь весь материал переводить? Даже если оставить то что ты написал риторика не изменится - ни капли
Надоели вы, честное слово
Гость
Ответить
Россиям опять врут и недоговаривают.
"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета Украины, а также чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - сказала Псаки.
Она добавила: "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".
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