Венграм угрожают кровавой расправой из-за приезда главы МИД в Киев

Венграм угрожают кровавой расправой из-за приезда главы МИД в Киев
Петер Сийярто. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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На Украине предостерегающее послание сочли провокацией

Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Киев рискует обернуться кровопролитием. О своих намерениях расправиться с венграми сообщили неизвестные, представившиеся как "патріоті Украині". Ситуацию прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр опубликовал письмо, отправленное венгерским дипломатам в Киеве. Неизвестные пригрозили, что начнут "жестко действовать", если Сийярто посетит Украину, – прольется "венгерская кровь".

"Мы устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли",

– написали "патріоті".

Кулеба назвал угрозы "дешевой провокацией". Авторы этого сообщения, вероятно, находятся за пределами страны, потому что совершили две ошибки при написании слова (правильно – Україна), добавил министр в "Твиттер". За дело, по его словам, уже взялись правоохранители.

Отношения стран остаются напряженными уже несколько лет. В 2017 году Будапешт счел украинский закон об образовании на государственном языке притеснением живущих в стране венгров и в ответ препятствовал евроатлантической интеграции Киева.

Месяц назад произошел очередной скандал – Украину обвинили в нарушении прав населения Закарпатья.

Карина СИРАЗОВА

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Не сомневающийся
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Период полураспада недодержавы идёт увереными темпами. Через 30 лет будет пригодна для заселения нормальными людьми
Гость
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Дежурная деза со стороны рашки. На большее они не способны, могут только подстрекать и провоцировать.
Гость
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Доброжелатель.
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в <цензура> и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
Не надо свою злобу из пердака выдавать за мысли известных людей. Ты, сууукккааа бандеровская, уже заееееебал этим дешевым приемом пользоваться. Ненавидишь русских - бери шинель - пиззздддуууй на фронт, ссыклло диванное
Гость
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Порношоу в тырнете: какела Добромвжопужелателя пустили по кругу пьяные правосеки в команде с оун и пендосоинструкторами, нон-стоп.
Гость
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Про себя забыл! Быстрее все возвращайте, чуханы ибланы, пока цыгане вас не отымели, потом брать западло от вас.
Повелитель хохлов
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А что мидовская проститука кулеба впрягается ?
Доброжелатель.
Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в <цензура> и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
Хозяин
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Стоп хохлячий оккупант! Верни земли Венгрии,России, Румынии, Польше! (Вроде никого не забыл.)
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