На Украине предостерегающее послание сочли провокацией

Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Киев рискует обернуться кровопролитием. О своих намерениях расправиться с венграми сообщили неизвестные, представившиеся как "патріоті Украині". Ситуацию прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр опубликовал письмо, отправленное венгерским дипломатам в Киеве. Неизвестные пригрозили, что начнут "жестко действовать", если Сийярто посетит Украину, – прольется "венгерская кровь".

"Мы устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли",

– написали "патріоті".

Кулеба назвал угрозы "дешевой провокацией". Авторы этого сообщения, вероятно, находятся за пределами страны, потому что совершили две ошибки при написании слова (правильно – Україна), добавил министр в "Твиттер". За дело, по его словам, уже взялись правоохранители.

Отношения стран остаются напряженными уже несколько лет. В 2017 году Будапешт счел украинский закон об образовании на государственном языке притеснением живущих в стране венгров и в ответ препятствовал евроатлантической интеграции Киева.

Месяц назад произошел очередной скандал – Украину обвинили в нарушении прав населения Закарпатья.