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Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Киев рискует обернуться кровопролитием. О своих намерениях расправиться с венграми сообщили неизвестные, представившиеся как "патріоті Украині". Ситуацию прокомментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Министр опубликовал письмо, отправленное венгерским дипломатам в Киеве. Неизвестные пригрозили, что начнут "жестко действовать", если Сийярто посетит Украину, – прольется "венгерская кровь".
"Мы устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли",
– написали "патріоті".
Кулеба назвал угрозы "дешевой провокацией". Авторы этого сообщения, вероятно, находятся за пределами страны, потому что совершили две ошибки при написании слова (правильно – Україна), добавил министр в "Твиттер". За дело, по его словам, уже взялись правоохранители.
Отношения стран остаются напряженными уже несколько лет. В 2017 году Будапешт счел украинский закон об образовании на государственном языке притеснением живущих в стране венгров и в ответ препятствовал евроатлантической интеграции Киева.
Месяц назад произошел очередной скандал – Украину обвинили в нарушении прав населения Закарпатья.
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