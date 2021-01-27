На Украине возбудили уголовные дела против Байдена и Порошенко

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Против Байдена и Порошенко на Украине завели два уголовных дела. Об этом сообщил адвокат экс-президента Незалежной Игорь Головань.
Уголовные производства открыли 22 января. Причина кроется в том, что Байден и Порошенко якобы вмешивались в работу генерального прокурора Украины Виктора Шокина, передает украинский "Пятый канал".
Головань считает, что инициатором дела является внефракционный нардеп Андрей Деркач. По мнению защитника, таким образом действующая украинская власть пытается испортить отношения между Незалежной и США.
Ранее стало известно о том, что Байдена сильно подставили на Украине.
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