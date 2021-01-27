"Чудовище ушло": как Байден будет склонять европейцев к отказу от "Северного потока-2"

"Чудовище ушло": как Байден будет склонять европейцев к отказу от "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон может реанимировать проекты, которые зарубил Трамп

"Северный поток-2" как при Дональде Трампе был не выгоден Вашингтону, так будет и при Джо Байдене. Однако в отличие от предшественника новый президент США не намерен ставить ультиматумы европейцам, поскольку хочет восстановить союзнические отношения с ЕС.

По словам пресс-секретаря Белого дома Дженифер Псаки, Байден считает "Северный поток-2" "плохой сделкой" для Европы. Но махать шашкой не в его интересах. Он будет действовать мягко и постарается уговорить европейских лидеров, Германию в первую очередь, отказаться от газопровода. В этом уверен политический аналитик Павел Шипилин.

"На сегодняшний момент его (Байдена) главная задача – сигнализировать европейцам: мол, ушло чудовище из Белого дома, теперь заживем, как раньше",

высказался Шипилин в эфире радио "Спутник". По его мнению, Байден начнет склонять европейцев к совместной деятельности, вспомнит о старых проектах. Новую жизнь может получить, в частности, Договор о трансатлантическом торговом партнерстве, над которым предшественники Трампа бились несколько лет, а он уничтожил одним росчерком пера сразу после вступления в должность президента.

На днях в водах Дании возобновилась прокладка "Северного потока-2". Однако эксперты допускают, что после окончания строительства газопровод ждет длительный простой.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Хозяин
Ответить
Дедушка Бидон! Европа- субъект международного права,(в отличии от Украины), и она сама решает, что ей выгодно а что нет! Поэтому вашу мысль про "плохую сделку" оставьте при себе. Может сделка плоха, но не для Европы, а для США.
1
новости партнеров

Байден одной фразой ответил на вопрос о разговоре с Путиным

Американский лидер решил отделаться шуткой

Вашингтон пошел на условия Москвы по СНВ-3

Россия и США договорились продлить соглашение на пять лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей