Детский комплекс: Киев отказался от российской вакцины из-за никчемных обид

Детский комплекс: Киев отказался от российской вакцины из-за никчемных обид
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Властей Незалежной обвинили в полном равнодушии к здоровью граждан

Отказ Украины от российского препарата против COVID-19 оценили в Крыму. Киев поступает безответственно, указал сенатор от региона Сергей Цеков.

В России, проводя массовую вакцинацию, заботятся о гражданах. Это показывает мощь государства, чего не скажешь о Незалежной. Властям этой страны политика важнее здоровья населения, отметил член комитета Совфеда  по международным делам.

Украинский народ в ситуации с пандемией брошен на произвол судьбы. И отказ Киева от препарата из РФ, доказавшего свою эффективность, не что иное, как "безответственный поступок, продиктованный каким-то детским комплексом и абсолютно никчемными обидами", цитирует сенатора РИА "Новости".

Незалежная стала одной из крупнейших европейских стран, где до сих пор не делают прививок от коронавируса. Несмотря на то, что в некоторых регионах могут уже очень скоро начать массовую вакцинацию, пишет Bloomberg. 

Из-за проблем с вакцинацией на Украине популярность президента страны Владимира Зеленского снизилась до минимума. Ему грозят довольно неприятные последствия за неспособность решить вопрос с поставками необходимых препаратов. 

Ранее в Незалежной указали на причину отказа от российской вакцины против коронавируса. Это сделано с целью уничтожить жителей страны, заявил один из депутатов Верховной рады.

Полина ДОРОЖКИНА

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Повелитель хохлов
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И правильно что отказались! <цензура> я требую как хозяин хахлоф. Они обязаны дохнуть массово! Тем самым очищая место более высоко цивилизованным людям.
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