В мире отвернулись от Зеленского - политолог

В мире отвернулись от Зеленского - политолог
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Для президента Украины прозвучал плохой звоночек

Владимиру Зеленскому не удалось не только подружиться с лидерами США и Европы, но и выстроить с ними добрые отношения. Таким мнением поделился политолог Руслан Бортник.

И добавил, что не только вступивший в должность американского президента Джо Байден не поздравил главу Украины с днем рождения (25 января). Проигнорировали дату и руководители ведущих государств ЕС.

"Ладно, Меркель не сделала этого по дипломатическим нормам: они не в таких доверительных отношениях. Но ведь с Макроном все по-другому – там "вроде близкая дружба", – отметил директор Украинского института политики в эфире программы "СМОТРЯЩИЕ" на телеканале "НАШ".

Бортник считает, что для Зеленского прозвучал "плохой звоночек". Ведь сначала все лидеры на Западе и Востоке симпатизировали ему – антисистемному и нестандартному.

И то, что теперь они промолчали, свидетельствует: Владимир Александрович не построил с ними личных отношений. Это не иначе как настоящий провал украинской дипломатии и фиаско президента Незалежной, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский сильно разочаровал граждан Украины. В случае проведения выборов президента Незалежной во второй половине января, кандидатуру нынешнего главы государства поддержали бы только 13,4% из всех опрошенных.

Полина ДОРОЖКИНА

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