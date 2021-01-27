Для президента Украины прозвучал плохой звоночек

Владимиру Зеленскому не удалось не только подружиться с лидерами США и Европы, но и выстроить с ними добрые отношения. Таким мнением поделился политолог Руслан Бортник.

И добавил, что не только вступивший в должность американского президента Джо Байден не поздравил главу Украины с днем рождения (25 января). Проигнорировали дату и руководители ведущих государств ЕС.

"Ладно, Меркель не сделала этого по дипломатическим нормам: они не в таких доверительных отношениях. Но ведь с Макроном все по-другому – там "вроде близкая дружба", – отметил директор Украинского института политики в эфире программы "СМОТРЯЩИЕ" на телеканале "НАШ".

Бортник считает, что для Зеленского прозвучал "плохой звоночек". Ведь сначала все лидеры на Западе и Востоке симпатизировали ему – антисистемному и нестандартному.

И то, что теперь они промолчали, свидетельствует: Владимир Александрович не построил с ними личных отношений. Это не иначе как настоящий провал украинской дипломатии и фиаско президента Незалежной, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский сильно разочаровал граждан Украины. В случае проведения выборов президента Незалежной во второй половине января, кандидатуру нынешнего главы государства поддержали бы только 13,4% из всех опрошенных.