Лидер отметил, что это было бы в интересах обеих сторон

Во время выступления на экономическом форуме в Давосе Владимир Путин подытожил свою 30-минутную речь обращением к Западу. Российский лидер заявил, что Европа и Россия должны избавиться от фобий прошлого и быть вместе.

В свою очередь он отметил, что Москва к этому стремится, в отличии от другой стороны.

Возвращение к позитивной повестке дня в интересах как Европы, так и России, подчеркнул президент. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам главы, обе стороны являются "абсолютно естественными партнерами" не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения общей культуры.

Также Владимир Путин напомнил, что в прошлом веке неспособность государств решать главные мировые проблемы сообща обернулась Второй мировой войной. И хотя сейчас, по мнению лидера, цивилизация достигла уровня, когда подобное невозможно, предугадать развитие событий до конца нельзя. Президент предупредил, что существует вероятность срыва мирового развития, которое может обернуться глобальной войной "всех против всех".

Российский лидер мог таким образом отреагировать на нападки со стороны Запада, где грозят ввести новые санкции против России. И хотя, после одобренной Европарламентом резолюции с призывом ввести рестрикции против Москвы ни одна из стран ЕС не прислушалась к нему, в некоторых европейских государствах сохраняется антироссийская повестка.