В Польше заявили о "шизофрении" у Байдена

В Польше заявили о "шизофрении" у Байдена
Джо Байден. Фото: CNP /MediaPunch via www.imago-im/www.globallookpress.com
Действия 46-го президента Америки могут способствовать завершению строительства трубопровода, считают в Варшаве

В Польше политика нового президента США Джо Байдена вызвала много вопросов. В первую очередь речь идет о возвращении к тесному сотрудничеству Вашингтона с Берлином. 

Политика, в которой демократ сначала явно выступает против завершения строительства трубопровода "Северный поток-2", а объявляет о возобновлении сотрудничества с Германией, может свидетельствовать лишь об отсутствии ясного ума у Байдена. 

"Это, конечно, проявление шизофрении, потому что, с одной стороны, мы наблюдаем негодование из-за строительства Германией трубопровода совместно с Россией, а с другой, Америка предлагает немцам сотрудничество", 

заявил польский эксперт Гжегож Горски в эфире Radio Szczecin, добавив, что такие действия американцев можно расценить, как "не очень хороший знак". 

При этом американист подчеркнул, что в том случае, если отношения Берлина и Вашингтона улучшатся, не исключено, что потепление произойдет в отношениях России и США. 

Впрочем, кажется, что сближение с Германией – это лишь один из способов склонить европейцев к отказу от строительства "Северного потока", который демократ считает "плохой сделкой" для Европы. По мнению аналитиков, Байден будет мягко уговаривать европейцев отказаться от проекта, оставив в прошлом жесткие методы Трампа. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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В первую очередь речь идет о возвращении к тесному сотрудничеству Вашингтона с Берлином (c)

это какое, тявкать на Россию и получать бабки за это? единственное что!)
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