Москва могла захватить Киев в 2014 году - украинский разведчик

Москва могла захватить Киев в 2014 году - украинский разведчик
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной пожаловались на отсутствие систем ПВО, способных прикрыть столицу

Россия могла занять территорию Украины до Днепра весной 2014 года. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Незалежной Виктор Гвоздь.

По его словам, на тот момент в украинской армии не было ни одной боеспособной части, а руководство Минобороны пыталось найти, чем защитить небо над столицей соборной.

"ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев. Четырнадцатый год, конец февраля", – открыл "секреты" пан Гвоздь в интервью каналу "Апостроф".

Он отметил, что сейчас легко критиковать решения тогдашних властей, между тем, как нужно учитывать условия, в которых в тот период находились ВСУ.

"Помню, как тогда высылались машины, ставились на полосу в Гостомеле, так как боялись, что сядет российский спецназ", – признался разведчик.

По мнению Гвоздя, если бы в Незалежной началось кровопролитие, например, в Крыму, то российские военнослужащие маршем "дошли бы до Днепра".

Он считает, что угроза нападения все еще существует, поскольку огромная группировка ВС РФ стоит на границе с Украиной, а на вооружении у наших войск находятся ракетные комплексы "Искандер", способные нести тактическое ядерное оружие.

Осенью прошлого года Госбюро расследований страны опубликовало отчет, в котором ведомство установило ряд причин, из-за которых Киев потерял Крым. В частности, одной из них называлась передача управления системой ПВО полуострова в командование ВМСУ, а в дальнейшем – ВС России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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А как оно могло быть если предатели путинские ставленники янукович, азаров вместе с фсбшыми агентами саламатиным, лебедевым. якименко все поуничтожали подготавливая почву для оккупации фашистской России.
Но прсчитались.
Украинцы нашли в себе силы противостоять российским оккупантам и быдлячему русскому миру.
Гость
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Зря сделали что не захватили. Это недогосударство нужно было уже лет 6 как ликвидировать и образовать Новороссию со столицей в Харькове или Донбассе а западенщину отдать западу кто возьмет.
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