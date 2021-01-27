Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Россия могла занять территорию Украины до Днепра весной 2014 года. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Незалежной Виктор Гвоздь.
По его словам, на тот момент в украинской армии не было ни одной боеспособной части, а руководство Минобороны пыталось найти, чем защитить небо над столицей соборной.
"ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев. Четырнадцатый год, конец февраля", – открыл "секреты" пан Гвоздь в интервью каналу "Апостроф".
Он отметил, что сейчас легко критиковать решения тогдашних властей, между тем, как нужно учитывать условия, в которых в тот период находились ВСУ.
"Помню, как тогда высылались машины, ставились на полосу в Гостомеле, так как боялись, что сядет российский спецназ", – признался разведчик.
По мнению Гвоздя, если бы в Незалежной началось кровопролитие, например, в Крыму, то российские военнослужащие маршем "дошли бы до Днепра".
Он считает, что угроза нападения все еще существует, поскольку огромная группировка ВС РФ стоит на границе с Украиной, а на вооружении у наших войск находятся ракетные комплексы "Искандер", способные нести тактическое ядерное оружие.
Осенью прошлого года
Госбюро расследований
страны опубликовало отчет, в котором ведомство установило ряд причин, из-за которых Киев потерял Крым. В частности, одной из них называлась передача
управления системой ПВО
полуострова в командование ВМСУ, а в дальнейшем – ВС России.
Кишинев не сможет решить давний территориальный спор из-за союза с Западом
Россия и США договорились продлить соглашение на пять лет