Будьте смелее: Тихановская просит у Запада нового наказания для Лукашенко

Будьте смелее: Тихановская просит у Запада нового наказания для Лукашенко
Светлана Тихановская. Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Беглая домохозяйка продолжает нападки на президента Белоруссии

Бывшая участница гонки за пост белорусского лидера Светлана Тихановская решила поделиться советом с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки по поводу Александра Лукашенко.

Так, оппозиционерка призвала западные силы более жестко реагировать на действия законно избранного президента Республики.

Как передает издание Reuters, лидерша белорусских оппозиционеров считает, что Запад слишком "скромно" отвечает на "вызовы" Лукашенко. По ее мнению, в этом вопросе нужно быть "смелее и сильнее".

Так, Тихановская выступила с призывом ускорить принятие четвертого пакета рестрикций в отношении сподвижников президента Белоруссии. Также белоруска требует расследовать имевшие место на территории страны факты нарушения прав человека.

К слову, недавно стало известно, что Светлана пока не планирует возвращаться в Белоруссию. Стремящаяся во власть женщина заявила, что сейчас ей необходимо заботиться о детях и на Родину она не собирается.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Гость
от наших "памперсов" и "прокладок" вы будете какать дальше чем видеть :))))))))
Надо еще найти тупых, что бы те пошли ради тех, кто еще тупее
Гость
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Гость
У кука в отсеках только прокладки и памперсы.
от наших "памперсов" и "прокладок" вы будете какать дальше чем видеть :))))))))
Гость
Ответить
Гость
У кука в отсеках только прокладки и памперсы.
вот этими прокладками и жахнем !
Гость
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Гость
наши морские котики думаю что готовы а USS Dolad Cook накроет целебными томагавками с моря
У кука в отсеках только прокладки и памперсы.
Критик
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По ее мнению, в этом вопросе нужно быть "смелее и сильнее" - очень наглое (и глупое) заявление..
Нельзя так безапелляционно обвинять своих сюзеренов в трусости и слабости.
Могут обидеться - посадят в самолёт (или пломбированный вагон), как немцы навального, и отправят на Родину.
Гость
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наши морские котики думаю что готовы а USS Dolad Cook накроет целебными томагавками с моря
Гость
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только операция спец-подразделений Бундесвера с последующим освободительным марш-броском на Москву !!!
Гость
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Да она поди его телка бывшая, чё так бесится, аж хозяев своих чморит. Месть лукошку, месть! Ржака.
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