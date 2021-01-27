Глава государства пошел на попятную

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады законопроект о роспуске Конституционного суда и отборе новых судей. Об этом сообщает издание "Гордон".

Напомним, скандальный документ поступил в парламент после того, как КСУ 27 октября 2020 г. признал противоправной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. В связи с этим президент объявил об угрозе нацбезопасности и срочно созвал заседание СНБО.

А 29 декабря Зеленский издал указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца. В суде заявили указали, что таким действием глава государства вышел за пределы своих полномочий.

На Украине в решениях Зеленского увидели повод для импичмента.

