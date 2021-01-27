США шантажируют Европу по "Северному потоку-2"

США шантажируют Европу по "Северному потоку-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
На Смоленской площади ожидают, что лидеры ЕС устоят под натиском Вашингтона

Соединенные Штаты шантажируют Европу в вопросе реализации проекта "Северный поток-2", однако в Москве надеются, что Старый Свет устоит перед давлением американцев. Об этом говорится на сайте МИД России.

На Смоленской площади считают, что наша труба укрепит взаимосвязанность РФ и Евросоюза в сфере экономики и внесет вклад в европейскую энергобезопасность.

"Рассчитываем, что наши еэсовские партнеры устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа", – следует из сообщения.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что новый президент США Джо Байден считает "СП-2" невыгодной сделкой для Старого Света. По ее словам, 46-й глава Овального кабинета изучит введенные его предшественников Дональдом Трампом американские рестрикции против российской трубы и иностранных участников ее строительства.

Как полагает политический аналитик Павел Шипилин, демократ Байден будет действовать мягче, чем республиканец-миллиардер, и попробует отговорить европейцев, прежде всего, Берлин, от реализации проекта "Северный поток-2".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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