Лидер предложила кресло премьера своей преемнице

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула в качестве кандидата на пост премьер-министра страны Наталью Гаврилицу, которая после выборов заняла пост вице-председателя партии "Действие и солидарность". Ранее эта должность принадлежала самой Санду.

"Приняла решение выдвинуть кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу – человека, которому я доверяю, профессионала", – приводит слова президента "Спутник Молдова".

Санду поручила Гаврилице сформировать команду кабинета министров и разработать программу правительства, "основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции", передает RT.

Предыдущий глава кабмина Ион Кику объявил о своей отставке 23 декабря 2020 года, заявив, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря.