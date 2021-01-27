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Представителю посольства США вручили ноту протеста в связи с распространением ложной информации о протестных акциях в России.
В документе, появившемся в распоряжении агентства, отмечается, что американские цифровые платформы активно распространяют "фейки", которые, в свою очередь, скоординировано тиражируется посольством США в Москве.
В МИД РФ также предупредили Вашингтон о возможности принятия ответных мер, пишет РИА "Новости".
"Его представителю, вызванному в МИД 27 января этого года, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги", – отметили в МИД РФ.
Напомним, что ранее американская дипмиссия заявила, что поддерживает протестные акции, которые прошли в 38 городах России.
В ответ Мария Захарова отметила, что действия посольства США, распространяющего в Интернете посты, в которых выражается поддержка незаконных митингов в России, можно расценить, как вмешательство во внутренние дела.
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