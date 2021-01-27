МИД России вручил посольству США ноту протеста

МИД России вручил посольству США ноту протеста
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Причиной стали фейковые сообщения о протестах в России

Представителю посольства США вручили ноту протеста в связи с распространением ложной информации о протестных акциях в России. 

В документе, появившемся в распоряжении агентства, отмечается, что американские цифровые платформы активно распространяют "фейки", которые, в свою очередь, скоординировано тиражируется посольством США в Москве. 

В МИД РФ также предупредили Вашингтон о возможности принятия ответных мер, пишет РИА "Новости". 

"Его представителю, вызванному в МИД 27 января этого года, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги", – отметили в МИД РФ. 

Напомним, что ранее американская дипмиссия заявила, что поддерживает протестные акции, которые прошли в 38 городах России. 

В ответ Мария Захарова отметила, что действия посольства США, распространяющего в Интернете посты, в которых выражается поддержка незаконных митингов в России, можно расценить, как вмешательство во внутренние дела. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Надо избирательно <цензура> самых борзых, на всегда.
Мыкола Голожопоротько
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не ноты надо а высылать на...й пинком под зад всех этих пендосдипов и пендоспослов!Гопники и хамы понимают только когда им пинка дают!
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