В Госдепе заявили о необходимости мирового лидерства США

В Госдепе заявили о необходимости мирового лидерства США
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Это поможет миру лучше справиться с глобальными проблемами, считает новый госсекретарь Штатов

Другие страны надеются, что США возьмут роль мирового лидера на себя, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед сотрудниками Госдепа в свой первый рабочий день на новой должности. При этом политик добавил, что Вашингтон непременно с этим справится. 

По мнению Блинкена, мировое лидерство Штатов поможет мировому сообществу наконец справиться такими глобальными проблемами, как пандемия коронавируса, экономический кризис или изменение климата. 

"Америка в ее лучшем проявлении до сих пор обладает большими возможностями мобилизировать другие страны для лучших целей, чем какая-либо другая страна в мире", – подчеркнул госсекретарь. 

При этом глава Госдепа заявил, что весь мир сейчас наблюдает за тем, как США будут "залечивать раны", и другие страны хотят видеть, продолжит ли Вашингтон сохранять лидерство, отдавая должное внимание выстраиванию крепких связей с союзниками и партнерами, сообщает РИА "Новости". 

Блинкен также добавил, что не только весь мир, но и граждане Америки следят за происходящим, поскольку хотят быть уверены, что внешняя политика Вашингтона осуществляется в их интересах. "Нам предстоит работа, но я уверен, что мы добьёмся успеха", – подытожил 71-й госсекретарь. 

Ранее стало известно, что США планируют противостоять агрессии России в Совете Безопасности ООН. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Лис
"Другие страны надеются, что США возьмут роль мирового лидера на себя" - какие конкретно страны на это "надеются"? Огласите весь список, пожалуйста!
Укролатвэстониполигрызия
Лис
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"Другие страны надеются, что США возьмут роль мирового лидера на себя" - какие конкретно страны на это "надеются"? Огласите весь список, пожалуйста!
Мыкола Голожопоротько
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Гость
И подписали себе смертный приговор.
было это уже в прошлом веке - результат известен! Но тогда не было ядерного оружия
Мыкола Голожопоротько
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Гость
И подписали себе смертный приговор.
не себе а всему миру!
Гость
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И подписали себе смертный приговор.
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