Это поможет миру лучше справиться с глобальными проблемами, считает новый госсекретарь Штатов

Другие страны надеются, что США возьмут роль мирового лидера на себя, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед сотрудниками Госдепа в свой первый рабочий день на новой должности. При этом политик добавил, что Вашингтон непременно с этим справится.

По мнению Блинкена, мировое лидерство Штатов поможет мировому сообществу наконец справиться такими глобальными проблемами, как пандемия коронавируса, экономический кризис или изменение климата.

"Америка в ее лучшем проявлении до сих пор обладает большими возможностями мобилизировать другие страны для лучших целей, чем какая-либо другая страна в мире", – подчеркнул госсекретарь.

При этом глава Госдепа заявил, что весь мир сейчас наблюдает за тем, как США будут "залечивать раны", и другие страны хотят видеть, продолжит ли Вашингтон сохранять лидерство, отдавая должное внимание выстраиванию крепких связей с союзниками и партнерами, сообщает РИА "Новости".

Блинкен также добавил, что не только весь мир, но и граждане Америки следят за происходящим, поскольку хотят быть уверены, что внешняя политика Вашингтона осуществляется в их интересах. "Нам предстоит работа, но я уверен, что мы добьёмся успеха", – подытожил 71-й госсекретарь.

Ранее стало известно, что США планируют противостоять агрессии России в Совете Безопасности ООН.