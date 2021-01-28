Пушков осадил генсека НАТО за слова об "агрессии России"

Пушков осадил генсека НАТО за слова об "агрессии России"
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатор предрек западному альянсу скорый распад

Сенатор Алексей Пушков высказался о недавнем выступлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил об "агрессии России". По словам члена Совфеда, "основанный на правилах" мир, в котором доминируют Соединенные Штаты, постепенно разрушается.

Ранее Столтенберг заявил, обращаясь к представителям военного комитета Альянса, что все участники НАТО обязаны поддержать союзников из-за "российской агрессии", порекомендовав увеличить расходы на оборону и сохранить готовность в случае "нападения" с российской стороны, а также "подъема Китая".

Как отметил сенатор, выработанная на Западе концепция, в соответствии с которой все государства обязаны придерживаться установленного порядка, постепенно уходит в прошлое – подобная стратегия теряет популярность с каждым днем. Мир не желает следовать установленным нормам, опираясь "на право сильного", передает RT.

"Тем более на право бывшего сильного", – заявил сенатор на своей странице в "Твиттер".

Ранее Пушков прокомментировал процесс импичмента демократов в отношении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По слова члена Совфеда, подобные меры грозят неприятными последствиями действующей администрации Белого дома.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Козломордый самодержавец и шовинист пушков хотел поведать всем, что что наглеть, вести себя по хамски, воровать чужие территории, навязывать свой "быдлячий русский мир" разрешено только России и никому пальму первенства в наглости Россия не отдаст.
А раз пальму первенства в наглости Россия не отдаст, то не стоит ожидать что его к «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах она никогда не примкнёт.
Таковы реалии мира сего.
Хамов и наглецов не любят нигде.
Вас выперли с большой 8 выпрут ещё и с большой 20.
Гость
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Все в мире признали, что Грузия совершила акт агрессии против Ю.Осетии. Абхазия, Донбас, Приднестровье - сами желают жить отдельно. Лучше расскажи про Ирак, бомбёжку Югославии, Косово, Ливию, Сирию, поддержка фашизма на украине и в прибалтике, милитаризации Чёрного моря, сотни баз по миру плюс НАТО - 30 вооружённых до зубов бандитов против одной России. Они хорошие, а Россия плохая, что за себя стоит. О какой русской агрессии речь, не пойму. Пиндосы и натовцы от наших границ не отходят. Вали к себе на мове гавкай, провокатор !
Гость
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Михаил Городов
Пушков ЭТО ТЫ кому говоришьб а что сделало ваше ОДКБ - кода вы напали на Грузию. А если все бывшие (респ.) встали против вас - конечно а не восстали, а если бы ...? Да была-бы бойня но хоть-бы поняли что нельзя (" на право сильного"), поддерживать сепаратистов (по-всюду)- Абхазия, Донбасс, Приднестровье, Карабах и.т.д.
Не кури перед обедом...плющит сильно
Гость
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Михаил Городов
Пушков ЭТО ТЫ кому говоришьб а что сделало ваше ОДКБ - кода вы напали на Грузию. А если все бывшие (респ.) встали против вас - конечно а не восстали, а если бы ...? Да была-бы бойня но хоть-бы поняли что нельзя (" на право сильного"), поддерживать сепаратистов (по-всюду)- Абхазия, Донбасс, Приднестровье, Карабах и.т.д.
не ури перед обедом
Москонцерт
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Новый асролог-аракул Пушков . Всех осадит и предскажет будуюшие. Билеты в кассе.
Подснежник
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Михаил Городов
Пушков ЭТО ТЫ кому говоришьб а что сделало ваше ОДКБ - кода вы напали на Грузию. А если все бывшие (респ.) встали против вас - конечно а не восстали, а если бы ...? Да была-бы бойня но хоть-бы поняли что нельзя (" на право сильного"), поддерживать сепаратистов (по-всюду)- Абхазия, Донбасс, Приднестровье, Карабах и.т.д.
Стало быть тик-токер! Смотри! Станешь много раз отчпокер!
Гость
Ответить
Михаил Городов
Пушков ЭТО ТЫ кому говоришьб а что сделало ваше ОДКБ - кода вы напали на Грузию. А если все бывшие (респ.) встали против вас - конечно а не восстали, а если бы ...? Да была-бы бойня но хоть-бы поняли что нельзя (" на право сильного"), поддерживать сепаратистов (по-всюду)- Абхазия, Донбасс, Приднестровье, Карабах и.т.д.
В школу среднюю быстренько вернись
Михаил Городов
Ответить
Пушков ЭТО ТЫ кому говоришьб а что сделало ваше ОДКБ - кода вы напали на Грузию. А если все бывшие (респ.) встали против вас - конечно а не восстали, а если бы ...? Да была-бы бойня но хоть-бы поняли что нельзя (" на право сильного"), поддерживать сепаратистов (по-всюду)- Абхазия, Донбасс, Приднестровье, Карабах и.т.д.
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