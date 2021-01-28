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Сенатор Алексей Пушков высказался о недавнем выступлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил об "агрессии России". По словам члена Совфеда, "основанный на правилах" мир, в котором доминируют Соединенные Штаты, постепенно разрушается.
Ранее Столтенберг заявил, обращаясь к представителям военного комитета Альянса, что все участники НАТО обязаны поддержать союзников из-за "российской агрессии", порекомендовав увеличить расходы на оборону и сохранить готовность в случае "нападения" с российской стороны, а также "подъема Китая".
Как отметил сенатор, выработанная на Западе концепция, в соответствии с которой все государства обязаны придерживаться установленного порядка, постепенно уходит в прошлое – подобная стратегия теряет популярность с каждым днем. Мир не желает следовать установленным нормам, опираясь "на право сильного", передает RT.
"Тем более на право бывшего сильного", – заявил сенатор на своей странице в "Твиттер".
Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного. https://t.co/j04oPNPDUn— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 27, 2021
Ранее Пушков прокомментировал процесс импичмента демократов в отношении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По слова члена Совфеда, подобные меры грозят неприятными последствиями действующей администрации Белого дома.
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