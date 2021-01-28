Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил на Давосе-2021. Лидер заявил, что человечество оказалось на грани конфликта всех против всех и столкнулось с тремя проблемами: уменьшением доходов, ростом неравенства и нетерпимости, обострением международных проблем. Политологи пришли к выводу, что в речи главы государства было тайное послание США.

Как указывают специалисты, говоря о всех трех проблемах, Путин указал на роль США в их появлении. Так, ухудшение в социально-экономической сфере связано с навязыванием Вашингтоном своего типа рыночной экономики. К тому же, он обратил внимание – на государства, которые не хотят быть марионетками, оказывается давление. И опять же, по мнению экспертов, речь идет о воздействии со стороны американцев. А в действиях цифровых гигантов во время выборов в США можно отыскать желание взять под контроль общество, пишет обозреватель URA.RU Сергей Дианов.

Однако Путин также подчеркнул, что несмотря на разногласия, в важные для всего мира моменты необходимо быть вместе. Автор материала пишет, что президент счел Россию частью Европы, а еще, что две стороны могли бы укрепить сотрудничество.

Член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев, комментируя послание, отметил, что Путин очень давно не осаждал США на международных площадках. Политолог Сергей Марков же считает, что на Давосе – оплоте глобалистов – все ждали, что скажет Путин – противник такого видения мира. По его словам, лидер дал понять, что Россия не против глобального мира, но граждане нашей страны не должны от этого страдать.

Политолог Дмитрий Журавлев полагает, что речь Путин была ответом на разговор с Джо Байденом и последующими событиями. Напомним, после беседы президентов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что несмотря на стремление сотрудничать и подписать соглашение о продлении СНВ-3, США не устанут противостоять "агрессии" России и поддерживать Украину. Эксперт выразил мнение, что Путин сделал зеркальный шаг – обрушился с критикой на США, но отметил, что победить кризис можно лишь сообща.

Эксперты издания "Взгляд" также сошлись во мнении, что Путин призвал Запад, в первую очередь Европу, объединиться в борьбе с общими угрозами такими, как коронавирус.

