Представители республиканской партии, состоящие в комитете по иностранным делам и комитете ВС, члены Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол и Майк Роджерс опубликовали в социальных сетях заявление, в котором выступили против продления договора СНВ-3. Как считают республиканцы, таким образом Вашингтон лишается рычага давления на Москву.

Члены нижней палаты заявили, что администрации президента США Джо Байдена следует рассмотреть возможность "краткосрочного давления" для появления "зазора", необходимого при "существенных переговорах".

"У администрации все остается время для продления срока действия на более короткий срок, чтобы начать более существенные переговоры, и мы настоятельно призываем администрацию рассмотреть этот вариант", – говорится в заявлении, часть которого была опубликована в социальной сети "Твиттер".

По мнению инициаторов, правительство Соединенных Штатов обязано оказать прямую поддержку по модернизации средств ядерного сдерживания, а также приступить к процессу по решению проблемы ядерного потенциала Китая.

LR @RepMcCaul +HASC LR @RepMikeRogersAL: "It’s frustrating the Admin is wasting an opportunity to negotiate a stronger version of New #START that includes non-strategic nuclear weapons, new weapon systems not covered by the original treaty, & a stronger verification regime. (1/4)