На Украине раскрыли планы Зеленского после окончания срока

На Украине раскрыли планы Зеленского после окончания срока
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
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Президент Украины не собирается уходить

Владимир Зеленский решил участвовать в следующих выборах главы государства. Это вызвало неоднозначную реакцию в стане его однопартийцев. Один из них даже намекнул, что этого не стоит допускать.

О намерении стать президентом во второй раз нынешний лидер Незалежной заявил близкому окружению в начале недели. Это было во время празднования его дня рождения, сообщил его бывший советник – депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

Зеленский настаивал на втором сроке, отметил парламентарий в соцсети, передает "Свободная пресса". И добавил:

"Может пора и нам забрать куличики этого мальчика?"

Подписчики "Фейсбук" не остались равнодушны к планам Владимира Александровича. Одни уверены, что такого не произойдет. "Его ждут слезы в подушку из-за рейтинга 5% и отказ даже от попытки выдвигаться на второй срок. Это в лучшем случае. Мой прогноз – не досидит и первый срок", " У него нет шансов переобраться на другой срок, он предал людей", – написали такие.

Другие напомнили о невыполненных обязательствах: "Такой молодой, а уже и память отшибло.. Что обещал как бы людям". Третьи откровенно насмехались над президентом ( "И тут Остапа понесло...", "Чем он угощался на дне рождения?.."). Кто-то нашел положительное в желании президента. "Позитивное из его заявления одно: значит, он не успевает угробить и сдать Украину за один срок (что-то пошло не так)", – прокомментировал некий пользователь.

Ранее незавидное будущее Зеленскому предсказал украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, нынешнего главу Незалежной уже осенью – зимой текущего года  ждет положение "позднего Кучмы", а то и Януковича. И на то есть причины: в мире от него отвернулись, в стране ему больше не доверяют.

Фоторепортаж
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Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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Малчык надэлал кулычыкоф? Вах, вах, вах, говнокондитер!
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Следующим будет Зеле - нян - швили - кох.
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