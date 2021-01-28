Президент Белоруссии собирается продолжить попытки укрепить авторитарный режим

Александр Лукашенко намерен законодательно закрепить статус Всебелорусского Собрания, которое он проводит с 1996 года, пишут местные СМИ. Мероприятия, где собираются якобы представители из народа, на самом деле помогают президенту менять власть под себя, обходя суд и парламент.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает: сейчас лидеру Республики важно создать видимость народной поддержки, чтобы впоследствии продолжать укрепление авторитарного режима.

"В итоге все сведется ко "второй инаугурации", так как первая очевидно провалилась",

– поделился своим мнением общественный деятель. Он добавил, что вряд ли на данном этапе будут предложены изменения в Конституцию – сейчас она устраивает президента. А так называемый "второй конституционный переворот" в ходе Всебелорусского собрания может быть только обоснован, но оформлен не будет, пишет "Московский комсомолец".

А вот по мнению политолога Ростислава Ищенко, президент постепенно сдает свои позиции. Сохранить абсолютную власть Лукашенко не удастся.