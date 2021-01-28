ПАСЕ отказалась ограничивать полномочия российской делегации

ПАСЕ отказалась ограничивать полномочия российской делегации
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва добилась возвращения к полноформатной деятельности в ассамблее

Парламентская ассамблея совета Европы провела обсуждение вопроса о полномочиях России в составе ПАСЕ. Проект резолюции от комитета ведомства, поступивший в распоряжение СМИ, подтверждает их ратификацию. 

Об этом пишет РИА "Новости". 

Полномочия РФ в составе ПАСЕ стали предметом оспаривания в начале 2020 года, до этого – в 2019 году. В 2014 года Россия лишилась права голоса в парламентской ассамблее из-за включения Крыма в состав России и украинского кризиса. Кремль отказался от своего представительства ПАСЕ из-за ужесточения санкций, решив не отправлять заявку на подтверждение своих полномочий в Страсбург. Позднее полноформатная деятельность Москвы в ассамблее была восстановлена, передает РИА Новости. 

Впрочем, в последнее время шли обсуждения о том, что ПАСЕ может ограничить права России. В Москве рассказывали о том, что будет, если организация решится на такое. 

Так, глава делегации Совфеда РФ в ПАСЕ Петр Толстой сообщил ранее, что делегаты откажутся от своего присутствия в составе Парламентской ассамблее Совета Европы при принятии решения об ограничении полномочий российской стороны.

Как отметил парламентарий, Россия никогда не согласится ни на какие ультимативные условия, санкции и ограничительные меры. При отказе ПАСЕ от ратификации полномочий российской стороны делегация покинет площадку, как шесть лет назад.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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ПАСЕ, ООН ... да они давно уже ничего не решают, кучка маразматиков, посмторите на США которые давно на все международное право здоровенный болт положили
Гость
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Гость
ща нарисует "стоп чето там", задвинет очередную тему про все равно Крым не ваш и добавит, что ПАСЕ продалась Путину за Курилские острова, а велика усраина, все равно усроит всем русским цугундер
Ты забыл о лунных базах и великих первооткрывателях Марса, великие укры, это тебе не бестолковые кацапы
Гость
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ща нарисует "стоп чето там", задвинет очередную тему про все равно Крым не ваш и добавит, что ПАСЕ продалась Путину за Курилские острова, а велика усраина, все равно усроит всем русским цугундер
майданутый
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зрада аль пэрэмога? - кастюли ау
Гость
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Деньги не захотели терять (без полномочий нет взносов).
Гость
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ПАСЕ продажная организация
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