Москву пытаются втянуть в гонку вооружений

Призывая членов НАТО увеличить расходы на оборону, руководство альянса ждет аналогичных действий и от России. Такие выводы сделал военный эксперт Александр Жилин после выступления генсека НАТО Йенса Столнтенберга.

Накануне глава Североатлантического альянса в очередной раз высказался о растущей агрессии России и рекомендовал странам НАТО повышать свою военную мощь.

"Очевидно, что нас будут упорно пытаться втянуть в гонку вооружений. Англо-саксы никогда не отказываются от тех удачных проектов, которые они реализовали. А они реализовали этот проект против Советского Союза",

– указал Жилин в комментарии URA.RU. По его мнению, задумка Запада проста: заставить Москву обескровить экономику, пустив все бюджетные средства на оборонку. Так в свое время поступило руководство СССР, в результате это вызвало кризис, следствием которого стал распад Советского Союза.

Ранее едкую оценку словам Столтенберга дал российский сенатор Алексей Пушков.

О том, что развал СССР был спланированной операцией Запада, ранее рассказал публицист Анатолий Вассерман, ссылаясь на рассекреченные документы.