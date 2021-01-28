С СССР получилось: зачем НАТО запугивает мир Россией

С СССР получилось: зачем НАТО запугивает мир Россией
Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москву пытаются втянуть в гонку вооружений

Призывая членов НАТО увеличить расходы на оборону, руководство альянса ждет аналогичных действий и от России. Такие выводы сделал военный эксперт Александр Жилин после выступления генсека НАТО Йенса Столнтенберга.

Накануне глава Североатлантического альянса в очередной раз высказался о растущей агрессии России и рекомендовал странам НАТО повышать свою военную мощь.

"Очевидно, что нас будут упорно пытаться втянуть в гонку вооружений. Англо-саксы никогда не отказываются от тех удачных проектов, которые они реализовали. А они реализовали этот проект против Советского Союза", 

указал Жилин в комментарии URA.RU. По его мнению, задумка Запада проста: заставить Москву обескровить экономику, пустив все бюджетные средства на оборонку. Так в свое время поступило руководство СССР, в результате это вызвало кризис, следствием которого стал распад Советского Союза.

Ранее едкую оценку словам Столтенберга дал российский сенатор Алексей Пушков.

О том, что развал СССР был спланированной операцией Запада, ранее рассказал  публицист Анатолий Вассерман, ссылаясь на рассекреченные документы.

Николай ВИКТОРОВ

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Grumbler
"задумка Запада проста: заставить Москву обескровить экономику" - обескровить то, чего нет.
Уверен? доказательства есть? Факты. цыфры? Нету? вот незадача, опять пукнул в лужу не по делу.
Grumbler
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"задумка Запада проста: заставить Москву обескровить экономику" - обескровить то, чего нет.
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