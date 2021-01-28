Продажа С-400 Индии вызовет гнев Байдена – СМИ

Продажа С-400 Индии вызовет гнев Байдена – СМИ
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Нью-Дели рискует потерять влиятельного союзника

Решимость Индии продвигать ракетную сделку с Россией не отвечает интересам США. Пока Вашингтон считает Нью-Дели своим ключевым партнером по индо-тихоокеанской стратегии. Однако пример Турции показывает, как строго США могут наказывать непослушных.

О поставках зенитно-ракетной системы С-400 Россия и Индия договорились в 2018 году. По данным индийских СМИ, стоимость сделки составила 5,4 млрд долларов. Ожидается, что первая установка будет отправлена заказчику уже в 2021 году. При этом в РФ приедут около ста индийских военных, чтобы научиться управлять ЗРС.

Несмотря на то, что Индия с давних пор покупает оружие в России, контракт по С-400 грозит испортить отношения индийского руководства с президентом США Джо Байденом, предупреждает японское издание Nikkei Asia. Оно напоминает, что против Турции, купившей С-400, США уже ввели санкции. По мнению Белого дома, Анкара рискнула безопасностью всех членов НАТО, поскольку военное сотрудничество с "враждебной страной" – Россией чревато проникновением противника в тайны альянса.

При этом Индия наряду с США, Японией и Австралией входит в структуру QUAD (Quadrilateral Security Dialogue - четырехсторонний диалог по безопасности), целью которого заявлено стремление "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону" в противовес действиям Китая, передает ИноСМИ. Нью-Дели и Вашингтон также недавно заключили двустороннее об обмене спутниковыми данными. Это нужно индийской стороне, чтобы получать сведения о военных объектах Китая. Всем этим Индия рискует, покупая у России С-400, предупреждает японское издание.

Ранее власти Турции заявили, что намерены продолжить закупку С-400 у России, несмотря на санкции США.

Николай ВИКТОРОВ

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