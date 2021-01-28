Киев оставит украинцев без тепла назло России

Киев оставит украинцев без тепла назло России
Фото: pixabay.com
продолжениеРоссия обратила внимание ПАСЕ на отсутствие культуры у украинских делегатов
Москву обвиняют в разразившемся на энергорынке Незалежной кризисе

Украина не должна покупать электроэнергию у России и Белоруссии ни при каких условиях, даже при угрозе отключения света и тепла украинцам. Так считают в Верховной раде.

Комитет по энергетике поддержал законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом с пометкой "хорошие новости" сообщил в телеграм-канале нардеп от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Это обезопасит нас от того опасного крючка, на который в очередной раз нас хочет подсадить страна-агрессор",

заявил Гончаренко.

Киев уже вводил запрет на поставки электроэнергии из РФ и Белоруссии. Но срок его действия закончился, и с 1 января 2021 г. украинские компании смогли возобновить импорт. Это буквально спасло украинцев в морозные январские дни. Как сообщил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, запасы угля Незалежной почти закончились, без отключения электричества потребителям обошлось лишь благодаря подаче электроэнергии из Белоруссии.

Впрочем, в Киеве предпочитают трактовать ситуацию иначе. Там настаивают на скорейшем отсоединении электросетей Украины от восточных соседей и обвиняют Москву и Минск в кризисе на энергорынке Украины. Дескать, из-за их поставок "95% угольных шахт вынуждено остановились, а государственные энергетические компании получили рекордные убытки", пишет "Обозреватель".

Чтобы украинцев уж точно лишить соблазна покупать электроэнергию у врага, лишь бы сидеть в теплых квартирах с электрочайником, предлагается буквально обрубить провода, идущие в соседние страны, и сделать физически невозможной подачу тока из РФ и Белоруссии.

О том, по каким тарифам придется оплачивать электричество украинцам, если Незалежная подключится к европейской энергосистеме, рассказал эксперт.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Антимайдан
Ответить
Хорошая весть, хохлосрань бстрее сдохнет.
Гость
Ответить
Доброжелатель.
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
"Русские люди не терпят всякой мерзости!", - Генри Форд
Гость
Ответить
Гость
коллега, не долго осталось ждать. плешиыфй таки доведет ее до конца - ми тут все ждем :)
вi, таки, що пеиси свои со скальпов на парик сдавать в очередь выстроитесь :))
Гость
Ответить
Доброжелатель.
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
коллега, не долго осталось ждать. плешиыфй таки доведет ее до конца - ми тут все ждем :)
Гость
Ответить
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, решила Украина и перерезала себе вены.

Надеюсь, месть России по уничтожению хохлов Украиной, будет доведена до конца!
Сколько бы рагулей ей это не стоило!!!
Гость
Ответить
Доброжелатель ты питушара западенский, опущенное чмо и минетчик амерский. Пшел на хъй с российского сайта.
Гость
Ответить
Дерево как дубина.
Гость
Ответить
Не хотите не покупайте, нет проблем, гандоъы. Мы не будет наносить по вам едрёнобомбовый удар за это. Больных не обижают.
Доброжелатель.
Ответить
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
1
новости партнеров

Путин послал Байдену тайный сигнал

Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США

Пушков осадил генсека НАТО за слова об "агрессии России"

Сенатор предрек западному альянсу скорый распад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей