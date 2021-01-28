Москву обвиняют в разразившемся на энергорынке Незалежной кризисе

Украина не должна покупать электроэнергию у России и Белоруссии ни при каких условиях, даже при угрозе отключения света и тепла украинцам. Так считают в Верховной раде.

Комитет по энергетике поддержал законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом с пометкой "хорошие новости" сообщил в телеграм-канале нардеп от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Это обезопасит нас от того опасного крючка, на который в очередной раз нас хочет подсадить страна-агрессор",

– заявил Гончаренко.

Киев уже вводил запрет на поставки электроэнергии из РФ и Белоруссии. Но срок его действия закончился, и с 1 января 2021 г. украинские компании смогли возобновить импорт. Это буквально спасло украинцев в морозные январские дни. Как сообщил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, запасы угля Незалежной почти закончились, без отключения электричества потребителям обошлось лишь благодаря подаче электроэнергии из Белоруссии.

Впрочем, в Киеве предпочитают трактовать ситуацию иначе. Там настаивают на скорейшем отсоединении электросетей Украины от восточных соседей и обвиняют Москву и Минск в кризисе на энергорынке Украины. Дескать, из-за их поставок "95% угольных шахт вынуждено остановились, а государственные энергетические компании получили рекордные убытки", пишет "Обозреватель".

Чтобы украинцев уж точно лишить соблазна покупать электроэнергию у врага, лишь бы сидеть в теплых квартирах с электрочайником, предлагается буквально обрубить провода, идущие в соседние страны, и сделать физически невозможной подачу тока из РФ и Белоруссии.

О том, по каким тарифам придется оплачивать электричество украинцам, если Незалежная подключится к европейской энергосистеме, рассказал эксперт.