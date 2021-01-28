Президент пришел в замешательство от предмета, которым подписывал договор

Американский лидер Джо Байден оказался в неловкой ситуации во время подписания важного документа. Сеть облетела видеозапись, на которой президент США пытается понять, куда можно убрать авторучку.

Во время подписания документа Байден попытался спрятать шариковую ручку во внутренний карман своего пиджака, однако попытки не принесли успеха, пишет МИР 24.

Наконец, после длительных попыток глава Соединенных Штатов убрал ручку в карман брюк. Причина, по которой президент пытался спрятать обыкновенный канцелярский предмет, остается неизвестной.