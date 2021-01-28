"Верх лицемерия": в Белоруссии оценили действия стран ЕС

Заявления европейских государств расходятся с реальными делами

Действия стран ЕС иначе как верхом лицемерия и двуличия не назовешь. К такому выводу пришел глава МИД Белоруссии Владимир Макей. 

Не так давно европейские партнеры, обсуждая введение санкций против Минска, заявляли, что эти меры не должны сказываться на жизни простых людей в Белоруссии и представителей других стран. Однако эти слова расходятся с делами, указал министр иностранных дел.

Целых 400 человек, 350 граждан Литвы попали в бесправное положение. Говорят о необходимости защиты прав человека и "просто выбрасывают людей",прокомментировал он ситуацию с санаторием "Белоруссия" в литовском Друскининкае.

Зарплату за декабрь сотрудники санатория получили, а теперь их фактически выгоняют с работы. Однако в курортном городе, где живут 12 тысяч человек, при закрытых границах и отсутствии туристов уже две тысячи безработных, отметил Макей, передает EurAsia Daily.

"Это верх лицемерия и двуличия… Абсолютно лицемерный и двуличный подход", 

– оценил действия Вильнюса глава МИД Белоруссии. И добавил,  что Литва откровенно лжет, когда сообщает, будто санаторий и так не работал из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году там побывали 8 тысяч человек, из них – 1,5 тысячи детей, среди которых 200 с инвалидностью. В Минск будут контролировать происходящее в санатории и будут продолжать поиск выхода из сложившейся ситуации, пообещал глава МИД Белоруссии.

Из-за санкций в отношении белорусских чиновников и организаций счета санатория "Белоруссия" в Друскининкае были заморожены в декабре прошлого года. Больше всего при этом пострадали сотрудники – 391 человек, среди которых 356 литовцев.

Полина ДОРОЖКИНА

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