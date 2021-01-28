Россия обратила внимание ПАСЕ на отсутствие культуры у украинских делегатов

Россия обратила внимание ПАСЕ на отсутствие культуры у украинских делегатов
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Представители Незалежной позволили себе хамские высказывания с трибуны ассамблеи

Оскорбления страны-члена ПАСЕ, ее делегации и президента абсолютно недопустимы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. На это обратил внимание председателя и участников заседания ПАСЕ глава российской делегации Петр Толстой.

Ранее представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России, президента РФ Владимира Путина и самого Толстого.

"Это недопустимо при любом плюрализме мнений. Должна быть хотя бы минимальная культура, к сожалению, отсутствующая у нашего коллеги Гончаренко и ряда других коллег",

– сделал замечание Толстой, передает РИА "Новости".

Надо отметить, что накануне Гончаренко вел себя аналогично. В итоге Толстому пришлось просить председателя заседания оградить делегатов "от хамства" представителей Украины. 

Впрочем, выходки делегатов Незалежной не принесли им успеха. Они настаивали, чтобы права России в ПАСЕ были ограничены, однако оказались в меньшинстве. В проекте резолюции ПАСЕ полномочия РФ подтверждены в полном объеме.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Может так модно, оскорблять представителей России зная,что в рыло не дадут.
Гость
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Глубоко возмущен тем, что пан Гончаренко общается на русском языке! Ведь принят же Закон о языке! И такое неуважение к собственному языку, к собственной стране, да еще на международном уровне.
Гость
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Бедные люди, их просто бросили
Гость
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Что вы хотите от дегенератов из свинарника,еще они не моются, и не соблюдают правила личной гигиены.Нация такая, вымирающая.
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