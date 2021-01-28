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Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости противостоять растущей угрозе со стороны России и Китая, на самом деле, просто предлог для реализации собственных целей руководства альянса. В этом убежден политолог Евгений Сатановский.
Он обратил внимание, что буквально перед Новым годом тот же Столтенберг говорил, что не видит угрозы вооруженного нападения от Москвы. И вдруг в январе призывает страны-члены НАТО больше тратить на оборону, чтобы защититься от РФ.
Все просто: глава НАТО решил попробовать увеличить поступления в бюджет организации от Соединенных Штатов, где как раз на днях сменилась администрация.
"Подобные заявления являются частью сшибания бабла. Ничего личного, бизнес у людей",
– приводит iReactor комментарий Сатановского.
Ранее военный эксперт предположил, что Россию хотят втянуть в гонку вооружений, поскольку в свое время это помогло Западу ослабить СССР.
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