Британские депутаты хотят "наказать" Абрамовича и Усманова новыми санкциями

Британские депутаты хотят "наказать" Абрамовича и Усманова новыми санкциями
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Парламентарии призвали поддержать оппозиционеров "не словами, а делом"

Депутаты нижней палаты британского парламента обратились к правительству с призывом ввести санкции в отношении российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. 

В Палате общин предложили заморозить активы миллиардеров в связи с "отравлением" и незаконным арестом Алексея Навального, сообщает The Times. Так, представительница Лейбористской партии Маргарет Ходж призвала поддержать российского оппозиционера "не словами, а действиями, не расследованиями, а обвинениями", подчеркнув, что ранее сам Навальный призывал страны Запада ввести ограничительные меры в отношении российских олигархов, активы которых есть в том числе и в Соединенном королевстве. 

Абрамович и Усманов попали под раздачу попали в связи с тем, что "у обоих есть значительные состояния, собственность и связи с английскими футбольными клубами". Напомним, что Абрамович является владельцем футбольного клуба "Челси", а Усманов – главный инвестор английского "Эвертона". 

При этом депутат от либерал-демократической партии Лейла Моран потребовала гарантий того, что британское правительство оценит возможность введение санкций в отношении любого человека, вне зависимости от его материального положения и статуса. 

В ответ государственный министр Британии Венди Мортон заявила, что правительство рассмотрит все предлагаемые кандидатуры, пишет "Общественная служба новостей"

Напомним, что в октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян из-за инцидента с Навальным. Ограничительные меры подразмуевают заморозку активов, а также запрет на въезд. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Думаю не долго этому Оральному жить. Олигархи этого ему не простят.
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