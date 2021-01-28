Парламентарии призвали поддержать оппозиционеров "не словами, а делом"

Депутаты нижней палаты британского парламента обратились к правительству с призывом ввести санкции в отношении российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова.

В Палате общин предложили заморозить активы миллиардеров в связи с "отравлением" и незаконным арестом Алексея Навального, сообщает The Times. Так, представительница Лейбористской партии Маргарет Ходж призвала поддержать российского оппозиционера "не словами, а действиями, не расследованиями, а обвинениями", подчеркнув, что ранее сам Навальный призывал страны Запада ввести ограничительные меры в отношении российских олигархов, активы которых есть в том числе и в Соединенном королевстве.

Абрамович и Усманов попали под раздачу попали в связи с тем, что "у обоих есть значительные состояния, собственность и связи с английскими футбольными клубами". Напомним, что Абрамович является владельцем футбольного клуба "Челси", а Усманов – главный инвестор английского "Эвертона".

При этом депутат от либерал-демократической партии Лейла Моран потребовала гарантий того, что британское правительство оценит возможность введение санкций в отношении любого человека, вне зависимости от его материального положения и статуса.

В ответ государственный министр Британии Венди Мортон заявила, что правительство рассмотрит все предлагаемые кандидатуры, пишет "Общественная служба новостей".

Напомним, что в октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян из-за инцидента с Навальным. Ограничительные меры подразмуевают заморозку активов, а также запрет на въезд.