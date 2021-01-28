Киев зазвал Тихановскую в "Люблинский треугольник"

Киев зазвал Тихановскую в "Люблинский треугольник"
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Белоруска и главы МИД Украины, Польши и Литвы будут искать возможности противодействовать угрозам Центральной Европе

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в пятницу, 29 января, примет участие в первом заседании нового политического европейского союза "Люблинский треугольник". Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что мероприятие пройдет в онлайн-режиме, а беглая оппозиционерка будет участвовать в качестве приглашенного гостя.

Ну, а главными лицами заседания станут министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба, его литовский коллега Габриелиус Ландсбергис и шеф польского МИД Збигнев Рау.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества "Люблинского треугольника" в 2021 году", – говорится в релизе.

Содружество трех восточноевропейских государств – Украины, Польши и Литвы – образовалось в июле прошлого года. Участники "Люблинского треугольника" поставили своей целью укрепить укрепит Центральную Европу, в том числе, в сфере экономики, торговли, инвестициях, туризме, инфраструктуре.

Тогда же пан Кулеба позвал Варшаву присоединиться к международной платформе, которую позже назовут "крымской", и помочь Киеву "деоккупировать" российский полуостров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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