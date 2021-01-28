На Украине раскрыли "сенсационные" данные о Байдене

На Украине раскрыли "сенсационные" данные о Байдене
Джо Байден. Фото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Генеалогическое древо президента ушло корнями в украинскую землю

В Незалежной активно распространяют "сенсационную" новость. Оказалось, предками нового хозяина Белого дома Джо Байдена могли быть киевские князья.

По крайней мере, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на французского исследователя Тима Доулинга. Тому удалось раскопать, что на рубеже XIV-XV веков на английских землях проживал прямой предок лидера американцев барон Саймон де Фельбригг.

Мужчина знатного рода являлся супругом Малгожаты Тешинской, в предках которой значился Великий киевский князь Даниил Галицкий. Тот был потомком Владимира Красно Солнышко, ведущего свою родословную от Рюрика.

Таким образом, нынешний глава Америки, по мнению некоторых исследователей, является потомком киевских князей и даже самого родоначальника первой царской династии, пишет "Iсторична правда".

Впрочем, если с бароном напутали, то вся эта "стройная" теория рушится.

Кстати, недавно конфуз 78-летнего Джо Байдена с ручкой попал на видео и облетел весь интернет.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Биде- грузун
Гость
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Вот это да....
Гость
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Я так понимаю, хохлы себе царя нашли))).
Прямой потомок, и не попрешь... Когда помазание, дебилоиды?)))
Гость
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Слов нет...
Хохлы, вы можете... Даже без вазелина... )))
Кацап-Московит
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Каклы, вы здесь? Каклы, вы внимаете? Итак, каклы, слушайте! Киевскими князьями, были не бандеровцi, не петлюровцi, не махновцi, не рогулi, не гуцулi и даже не поляки. Киевскими князьями были русские. Получается, бидон русский! А по сему, каклi, склоните свои чубатые пустые тыквы перед своими князьями!
Гость
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Такой же скотоложенц короче.
Гость
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Копайте глубже, так и до обезьяны дойдете.
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