Противники Пашиняна попытались штурмовать Генпрокуратуру

Протестующие требуют арестовать премьер-министра страны

Митингующие в Ереване попытались прорваться в здание Генпрокуратуры Армении, однако полицейские пресекли попытку штурма. 

Как пишет РИА "Новости", через некоторое время протестующие объявили об окончании акции. 

Напомним, протесты в Армении вспыхнули из-за решения премьера страны Никола Пашиняна по Карабаху. Оппозиция назвала условия мирного соглашения удобными для Баку и потребовала отставки политика. 

Сейчас протестующие требуют арестовать Пашиняна. 

Роман ИГНАТОВ

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