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Митингующие в Ереване попытались прорваться в здание Генпрокуратуры Армении, однако полицейские пресекли попытку штурма.
Как пишет РИА "Новости", через некоторое время протестующие объявили об окончании акции.
Напомним, протесты в Армении вспыхнули из-за решения премьера страны Никола Пашиняна по Карабаху. Оппозиция назвала условия мирного соглашения удобными для Баку и потребовала отставки политика.
Сейчас протестующие требуют арестовать Пашиняна.
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