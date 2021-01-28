Протестующие требуют арестовать премьер-министра страны

Митингующие в Ереване попытались прорваться в здание Генпрокуратуры Армении, однако полицейские пресекли попытку штурма.

Как пишет РИА "Новости", через некоторое время протестующие объявили об окончании акции.

Напомним, протесты в Армении вспыхнули из-за решения премьера страны Никола Пашиняна по Карабаху. Оппозиция назвала условия мирного соглашения удобными для Баку и потребовала отставки политика.

Сейчас протестующие требуют арестовать Пашиняна.