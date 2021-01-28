Россия может прирасти территориями с юга

Россия может прирасти территориями с юга
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
На форуме в Донбассе прозвучал призыв к РФ обеспечить возвращение региона домой, на родину

Будущее Донбасса связано с Россией. Об этом заявили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник на проходящем сегодня в Донецке форуме "Русский Донбасс".

По словам лидера Луганщины, главная задача региона – его интеграция "в Российскую Федерацию, вернуть Донбасс в политическое, экономическое поле РФ".

Он отметил, что шахтерский край ассоциирует себя с русским миром – историей, языком, государством.

"Мы не видим своего будущего на сегодняшний день без Российской Федерации", – цитирует агентство ЛИЦ главу ЛНР.

В свою очередь, Пушилин сказал, что Донбасс "всегда был русским", как и проживающие в регионе люди.

"Будущее Донбасса в стратегической перспективе очевидно – это воссоединение с РФ", – приводит "Лента.ру" заявление лидера ДНР.


На форум приехала и главред RT Маргарита Симоньян. В ходе своего выступления она призвала Москву отнестись к населению региона также, как к крымчанам.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой", – попросила журналист.

Напомним, ранее в январе Пушилин выразил готовность провести повторный референдум в ДНР о самоопределении, чтобы выбор народа признало мировое сообщество.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Гы
Да просто Боливар не выдержит, подержитесь ещё, экономика и так трещит.
трещит ваш разум возмущенный пустотой его отсутствия, гы-гы-гы
Гость
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Да поможем, в 14 помогали, и сейчас сходим, ежели что.
Гы
Ответить
Да просто Боливар не выдержит, подержитесь ещё, экономика и так трещит.
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