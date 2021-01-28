США потребовали от России и Турции убраться из Ливии

США потребовали от России и Турции убраться из Ливии
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне считают, что североафриканская страна уже самостоятельно может объединить все политические силы государства

Россия и Турция должны немедленно вывести свои войска из Ливии, а также убрать оттуда наемников. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.

По его словам, эта североафриканская страна сейчас стоит на пороге критического поворотного момента – она на пути к объединенному правительству, национальным выборам и прекращению конфликта. Сами ливийские стороны теперь должны воспользоваться представившейся возможностью, чтобы выбрать временную национальную исполнительную власть, отметил американский дипломат.

"Мы призываем все внешние стороны, в том числе Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить всякую военную интервенцию в Ливии. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих войск из страны и вывести иностранных наемников и военных доверенных лиц, которых они наняли, финансировали, размещали и поддерживали в Ливии", – приводятся слова Миллса на сайте миссии Штатов в ООН.

Дипломат сообщил, что Вашингтон беспокоит тот факт, что продолжают обнаруживать места массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также "масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны".

Для независимого расследования международная миссия должна получить "безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию" этой страны, подчеркнул американский представитель.

Москва неоднократно опровергала наличие российских военнослужащих на территории Ливии. Так, в декабре 2019 г. глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что на стороне ЛНА якобы воюют наши наемники.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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М
ваши в овраге лошадь доедают
ваши это приебалты,поленья,носороги из грузии,сидел бы в свинарнике не вонял,австро венгерская мутация свиньи...
зависть тех кто произошел от безьяны к тем кто произошел от Адама и Евы
М
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Гость
нашим надо не требовать а жахнуть по скрепоносным свиньям.
достали уже по всему миру.
ваши в овраге лошадь доедают
ваши это приебалты,поленья,носороги из грузии,сидел бы в свинарнике не вонял,австро венгерская мутация свиньи...
Гость
Ответить
Гость
ваши у параши
не братан - у параши как раз вы.
там ваше историческое место.
Гость
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Гость
нашим надо не требовать а жахнуть по скрепоносным свиньям.
достали уже по всему миру.
ваши у параши
Гость
Ответить
нашим надо не требовать а жахнуть по скрепоносным свиньям.
достали уже по всему миру.
Гость
Ответить
Россия потребовала от США завалить хлебало.
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