Президент Незалежной возложил исполнение решения на секретаря СНБО

Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил принятый Советом нацбезопасности указ о новых экономических ограничениях против России. В "черный список" попали новые компании и физлица из РФ.

Законопроект утвержден главой государства после принятия в СНБО соответствующего решения о введении новых ограничений. Текст документа обнародован на официальном сайте украинского лидера.

Контроль решения возлагается на секретаря СНБО, передает телеканал "360".

В документе не уточняются, против кого конкретно направлены новые санкционные меры. Ответственными за реализацию и исполнение указа президент назначил СБУ, кабмин Украины и Национальный банк, пишет RT.