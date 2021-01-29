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Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил принятый Советом нацбезопасности указ о новых экономических ограничениях против России. В "черный список" попали новые компании и физлица из РФ.
Законопроект утвержден главой государства после принятия в СНБО соответствующего решения о введении новых ограничений. Текст документа обнародован на официальном сайте украинского лидера.
Контроль решения возлагается на секретаря СНБО, передает телеканал "360".
В документе не уточняются, против кого конкретно направлены новые санкционные меры. Ответственными за реализацию и исполнение указа президент назначил СБУ, кабмин Украины и Национальный банк, пишет RT.
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