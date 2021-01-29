Пушков высказался об "истеричных воплях" Украины в ПАСЕ

Пушков высказался об "истеричных воплях" Украины в ПАСЕ
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатор отреагировал на гневные выпады Незалежной, недовольной полной ратификацией полномочий РФ

Реакция украинской стороны на восстановление полномочий делегации РФ в составе Парламентской ассамблее Совета Европы стала выражением ярости и бессилия Киева перед сложившимися обстоятельствами. Соответствующее заявление сделал российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Напомним, ранее в ПАСЕ было принято решение утвердить полномочия представителей РФ в полном объеме. Во время обсуждения вопроса украинская делегация выступала с призывом отказаться от ратификации прав российской стороны, оскорбляя президента РФ и органы власти, пишет РИА ФАН.

По словам сенатора, "укро-делегаты" продемонстрировали модель поведения, избранную еще в 2014 году, когда представители Незалежной в ПАСЕ разражались "истеричными воплями" и "расистскими выкриками". На сегодняшний день, считает член Совфеда, миру была представлена аналогичная картина.

"И в эти дни звучат явно неумные выпады – от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России", – написал Пушков на своей странице в "Телеграм".

Ранее глава делегации РФ Петр Толстой заявил, комментируя выпады представителей Украины, что подобное поведение абсолютно неприемлемо на площадке ПАСЕ.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
В чад жопорватый СТОПик пришел, очко свое многострадальное показать. Пшел отсюда на хъй, кака фашистая.
Александр Кото
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
К другим странам у Украины и украинцев нет такого брезгливого отношения.
Такое отношение к вам россиянам не только у Украины но и большинства стран ПАСЕ.
Я удивляюсь что там российских делегатов ещё ногами не пинают, а стоило бы !!!.
Наверное Россия своим хамством по отношению к Украине и другим странам заслужила такое к своим делегатам в ПАСЕ.
Такое отношение к вам козломордым оккупантам будет до тех пор пока вы не уберетесь ВОН с украинского Крыма и Донбасса.
Другого не будет и не надейтесь!!!
Крым - не ваш и никогда уже не будет украинским, потому что так решили сами крымчане на своём референдуме! Русский Донбасс уходит в Россию, потому что они тоже не хотят иметь ничего общего с унитарной и неонацистской Украиной. А за ними пойдут и другие бывшие русский губернии, когда как Западная Украина уйдёт в Европу: в Польшу, Венгрию и Румынию. Дай время! И вот тогда, когда от Украины оствнутся "рожки да ножки", вас - "майданутых" дураков и попрут из всех международных организаций, потому что развалившаяся Украина уже не будете представлять для них никакого интереса.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
К другим странам у Украины и украинцев нет такого брезгливого отношения.
Такое отношение к вам россиянам не только у Украины но и большинства стран ПАСЕ.
Я удивляюсь что там российских делегатов ещё ногами не пинают, а стоило бы !!!.
Наверное Россия своим хамством по отношению к Украине и другим странам заслужила такое к своим делегатам в ПАСЕ.
Такое отношение к вам козломордым оккупантам будет до тех пор пока вы не уберетесь ВОН с украинского Крыма и Донбасса.
Другого не будет и не надейтесь!!!
Такого себе ни одна делегация не позволяет. Но украинская воспитывалась в сельском туалете, для них это норма. После посещения клозета украинской делегацией там появляются непечатные надписи и мочатся они мимо унитаза.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
К другим странам у Украины и украинцев нет такого брезгливого отношения.
Такое отношение к вам россиянам не только у Украины но и большинства стран ПАСЕ.
Я удивляюсь что там российских делегатов ещё ногами не пинают, а стоило бы !!!.
Наверное Россия своим хамством по отношению к Украине и другим странам заслужила такое к своим делегатам в ПАСЕ.
Такое отношение к вам козломордым оккупантам будет до тех пор пока вы не уберетесь ВОН с украинского Крыма и Донбасса.
Другого не будет и не надейтесь!!!
будет кто там на Донбассе. Не будет кто на Донбасе. Ваше отношение к более успешным не изменится. Менталитетссс выработанный столетиями у вас не изменить.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
К другим странам у Украины и украинцев нет такого брезгливого отношения.
Такое отношение к вам россиянам не только у Украины но и большинства стран ПАСЕ.
Я удивляюсь что там российских делегатов ещё ногами не пинают, а стоило бы !!!.
Наверное Россия своим хамством по отношению к Украине и другим странам заслужила такое к своим делегатам в ПАСЕ.
Такое отношение к вам козломордым оккупантам будет до тех пор пока вы не уберетесь ВОН с украинского Крыма и Донбасса.
Другого не будет и не надейтесь!!!
Гость
Ответить
Хохлобандеры просто очко своё порвали вот и орут от злобы, не надо обращать внимание. Их бандерия спишет, целок пришлют, если найдут.
1
новости партнеров

Россия и Китай приготовили сюрприз для США на Кавказе

Москва и Пекин вытеснили американцев из региона ради мира и "Шелкового пути"

"Сшибание бабла": Сатановский объяснил задумку НАТО с угрозой России

Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей