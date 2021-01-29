Политолог назвал главное условие для революции в Белоруссии

Политолог назвал главное условие для революции в Белоруссии
Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Текущий сценарий не позволяет оппозиции расшатать систему

Противники действующей власти в Белоруссии сильно деморализованы из-за того, что длительная череда протестов не смогла расшатать действующую систему. Такое заявление сделал эксперт Российского института стратегических исследований, историк Олег Неменский.

Как отметил политолог, результат оказался вполне закономерным и предсказуемым, так как "улица" никогда не сможет добиться смены государственной власти. Для разжигания пламени революции и серьезных перемен необходимо добиться раскола элит, которые пока что консолидированы.

"Осознание того, что уличные акции ни к чему серьезному привести не могут, постепенно приходит к той части белорусского общества, которое в них участвовало", – считает политолог.

Неменский добавил, что в настоящее время в Белоруссии отсутствует лидер, который смог бы предложить людям некую политическую альтернативу. Победа главы республики Александра Лукашенко связана с тем, что он не стал отвечать на провокации – сыграл свою роль изрядный политический опыт.

Пока что, считает Неменский, прямой угрозы революции для действующей власти в Минске нет. Однако имеются и косвенные угрозы в виде непростой экономический ситуации. Россия рано или поздно откажется от долгосрочной и безответной поддержки Белоруссии.

При этом сближение с РФ грозит изменениями социально-экономической структуры и состава элит, что подорвет выстроенную Лукашенко систему, в которой ему вполне комфортно. Однако глава республики все же вынужден идти на перемены, несмотря на всяческое сопротивление. В таком противоречии легко совершить ряд ошибок, которые могут привести к социальному и политическому обострению, пишет "Украина.ру".

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что Лукашенко намерен создать видимость поддержки населения для укрепления своего режима.

Егор МАЛКОВ

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