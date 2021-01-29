Байден внедрит в проект "Северный поток-2" свою компанию – эксперт

Байден внедрит в проект "Северный поток-2" свою компанию – эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Новый глава Белого дома воспользуется российским газопроводом для продвижения к своей цели

Строительство "Северного потока-2" отвечает личным интересам президента США Джо Байдена. Таким неожиданным выводом поделился украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Дональд Трамп выступал против российского газопровода в Европу, поскольку хотел обеспечить рынок сбыта для американских производителей сжиженного газа. Но Байден, напротив, ярый противник развития нефтегазовой отрасли США. Он "грохнет" производство сланцевого газа, заявил Джангиров в эфире канала UKRLIFE.TV, напомнив, что добыча методом гидроразрыва в США уже частично запрещена.

При этом сам Байден может получить финансовую выгоду от "Северного потока-2".

"Туда (в проект "СП-2" – прим.ред.) может американская компания войти, например. У Байдена что, мало компаний энергетических? Какая-нибудь будет "Бурисма",

– высказался украинский аналитик. Он отметил, что Россия против такого участника проекта возражать не будет, а европейцы только обрадуются.

Burisma – частный газодобывающий холдинг на Украине, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер. Ранее депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров экс-президента Петра Порошенко и высокопоставленных представителей США, которые требовали прекратить расследование незаконной деятельности "Бурисмы".

Новая администрация США пока не сделала никаких шагов против "Северного потока-2", но в Белом доме подтвердили, что считают проект "плохой сделкой! для Европы. При этом эксперты предположили, что Байден предложит ЕС соблазнительную альтернативу энергетическому сотрудничеству с Россией.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Хохла или перепороли или обкурился или ъовна пережрал или все сразу. Бандеры дебилы.
1
новости партнеров

Россия и Китай приготовили сюрприз для США на Кавказе

Москва и Пекин вытеснили американцев из региона ради мира и "Шелкового пути"

"Сшибание бабла": Сатановский объяснил задумку НАТО с угрозой России

Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей