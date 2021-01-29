Новый глава Белого дома воспользуется российским газопроводом для продвижения к своей цели

Строительство "Северного потока-2" отвечает личным интересам президента США Джо Байдена. Таким неожиданным выводом поделился украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Дональд Трамп выступал против российского газопровода в Европу, поскольку хотел обеспечить рынок сбыта для американских производителей сжиженного газа. Но Байден, напротив, ярый противник развития нефтегазовой отрасли США. Он "грохнет" производство сланцевого газа, заявил Джангиров в эфире канала UKRLIFE.TV, напомнив, что добыча методом гидроразрыва в США уже частично запрещена.

При этом сам Байден может получить финансовую выгоду от "Северного потока-2".

"Туда (в проект "СП-2" – прим.ред.) может американская компания войти, например. У Байдена что, мало компаний энергетических? Какая-нибудь будет "Бурисма",

– высказался украинский аналитик. Он отметил, что Россия против такого участника проекта возражать не будет, а европейцы только обрадуются.

Burisma – частный газодобывающий холдинг на Украине, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер. Ранее депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров экс-президента Петра Порошенко и высокопоставленных представителей США, которые требовали прекратить расследование незаконной деятельности "Бурисмы".

Новая администрация США пока не сделала никаких шагов против "Северного потока-2", но в Белом доме подтвердили, что считают проект "плохой сделкой! для Европы. При этом эксперты предположили, что Байден предложит ЕС соблазнительную альтернативу энергетическому сотрудничеству с Россией.