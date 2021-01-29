Оппозиция Белоруссии готовит сюрпризы для Лукашенко – эксперт

Оппозиция Белоруссии готовит сюрпризы для Лукашенко – эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
До августовских протестов дело не дойдет

Всебелорусское народное собрание не будет иметь большого значения для республики. Важных решений на нем принимать не предполагается, а оппозиция не сможет использовать его как повод для новых массовых протестов. Однако "сюрпризы" для президента Александра Лукашенко будут уверен политолог Дмитрий Болкунец.

По его оценке, запланированное на 11 - 12 февраля шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) не станет знаковым событием для политической жизни страны, хотя бы потому что не имеет полномочий для принятия каких-либо решений. Туда приглашены 2700 кандидатов, согласованных комитетом госбезопасности. Все они поддерживают Лукашенко, представителей оппозиции там не будет. Максимум, что произойдет, – президент озвучит какие-то свои решения, которые не окажутся радикальными.

В то же время ожидать, что оппозиция воспользуется ВНС, чтобы поднять новую волну протестов, не приходится – время не то, считает Болкунец.

"Оппозиция придумает в дни собрания какие-то сюрпризы Лукашенко. Но ожидать, что в середине февраля, когда достаточно холодно, на улице будут массовые акции, я бы не стал",

приводит "Украина.ру" мнение белорусского политолога.

Ранее эксперт предположил, что ВНС станет инструментом укрепления авторитарного режима в Белоруссии. При этом сам глава Республики утверждает, что именно на этом собрании случится передел власти в Белоруссии.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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В Беларуси нормальных здравомыслящих людей больше, чем тех, которые готовы продать страну за 30 серебренников. Такого потока лжи с подачи беглых страдальцев, какой льется сегодня на страну, народ им не простит. Можно ругать АГЛ или ненавидеть, но он не дал пустить страну под откос. Массовых волнений при любых усилиях с Запада не будет. Так что ребята засуньте себе свои БЧБ тряпки в одно место!
Зьмітрок з Магілёва
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Жыве Беларусь! Жыве Вечна! Не-лукашызму!
Гость
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жыве беларусь !!!
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