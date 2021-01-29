В России оценили новый санкционный список Украины

В России оценили новый санкционный список Украины
Фото: Nina Lyashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Москве уверены, что ограничения ударят по самому Киеву

Любые санкционные меры, принятые украинской стороной в отношении России, всегда действуют против Киева, экономики Незалежной и ее населения. Такое заявление сделал один из информированных источников в РФ.

Отмечается, что решение Совета национальной безопасности Украины носит закрытый характер. Кремль не располагает информацией о том, против кого конкретно направлены экономические рестрикции Киева.

"Мы не знаем, о каких физических и юридических лицах идет речь", – приводит РИА "Новости" заявление источника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял решение об одобрении санкционного списка против России, принятого в СНБО Украины. Под ограничения попали ряд физических и юридических лиц. Контроль над исполнением решения взяли на себя правительство, Национальный банк и Служба безопасности Украины.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Киев готовит санкционные меры против российских авиаперевозчиков, осуществляющих полеты над "временно оккупированным Крымом". В перечне фигурировали несколько региональных российских авиакомпаний, а также одно из юридических лиц, зарегистрированных в Сирии. В качестве ограничительной меры правительство Украины рассматривало вариант о трехлетнем запрете полетов над Незалежной.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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А мы когда нибудь дождемся, когда Россия станет вводить санкции, а не идти вторым номером. Тут дело даже не в значимости санкций, но дать понять, что и мы способны вводить санкции, а не просто возражать. Все эти нелепые выпадки и санкции прекратятся, если наши перейдут от зеркальных к наступательным мерам.
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