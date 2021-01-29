"Как сумел": Лукашенко объяснил причины своей тайной инаугурации

"Как сумел": Лукашенко объяснил причины своей тайной инаугурации
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии принял непростое решение под давлением обстоятельств

Церемония вступление Александра Лукашенко в должность проходила тайно. И только сейчас стало известно, почему. Это объяснил сам глава Республики во время встречи со студентами в Минске 29 января.

Он рассказал, что принял решение о таком проведении инаугурации под давлением обстоятельств. Существовала серьезная угроза жизни депутатов.

За день до назначенного срока президенту Белоруссии сообщили, что готовится провокация. Некие злоумышленники должны были бросить в окно автобуса с парламентариями "коктейль Молотова", уточнил Лукашенко.

А также добавил, что, если бы такое произошло, возникла бы шумиха. О церемонии все бы забыли, обсуждая только то, что "сожгли депутатов", и это не известно во что бы вылилось, отметил глава Республики.

"И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", 

– отметил   Александр Григорьевич, слова которого цитирует "Пул Первого".

Ранее в Белоруссии заговорили, будто Александр Лукашенко готовит новую инаугурацию. Так оценили его намерение законодательно закрепить статус Всебелорусского собрания: мол,лидер Республики хочетсоздать видимость поддержки народа, чтобы продолжать укрепление своего авторитарного режима.

Официальное вступление Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии состоялось 23 сентября в Минске. О церемонии заранее не объявляли.  

Полина ДОРОЖКИНА

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