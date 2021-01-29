ЭИСИ и РФФИ объявили три конкурса научных проектов на 2021 год

Прием заявок начнется в феврале

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) запланировали на 2021 г. три конкурса лучших научных проектов.

Желающим попробовать свои силы в фундаментальных исследованиях предлагаются следующие тематические направления: "Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования", "Социальная активность в современном обществе", "Политическая история России: закономерности и альтернативы" и т.д. – полный список можно узнать здесь.

Подать заявку на участие в конкурсах можно со 2 февраля по 15 марта. Итоги подведут 1 июня 2021 года. Общий фонд поддержки проектов составит 200 млн рублей, размер одного гранта – 400-700 тыс. рублей.

В прошлом году на участие в конкурсах поступило 1199 заявок, из них 191 проект получил поддержку. Работу в этом ключе решено продолжить, рассказал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Важно, когда в выработку практических решений включаются эксперты научного сообщества, когда молодые специалисты общественно-политических наук становятся вовлеченными в анализ, и в выработку рекомендаций, и в подготовку вариантов принимаемых решений", – подчеркнул Кириенко.

Как отметила исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина, цель конкурсов – поддержать фундаментальные исследования в сфере общественно-политических наук и создать условия для развития политологического сообщества.

"Конкурсы позволят объединить усилия действующих ведущих научно-исследовательских коллективов и привлечь молодых ученых для решения актуальных задач в сфере общественно-политических наук", – убежден председатель совета РФФИ Владислав Панченко.