На Украине призвали надавить на Россию по Донбассу

На Украине призвали надавить на Россию по Донбассу
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Киеве предсказали потери для Москвы, если она и дальше будет вести себя "антицивилизовано"

Западные страны должны усилить экономические санкции против России, чтобы заставить ее изменить свою позицию по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. С таким призывом выступил первый президент Украины, а ныне глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью каналу "Апостроф ТВ".

Он заявил, что Москва не хочет выполнять свои международные обязательства по украинской тематике на протяжении нескольких лет, а значит к ней нужно применить новые рестрикции, дипломатическое давление и ограничения по доступу к международным финансовым инструментам.

"Россия почувствовала, что жить в цивилизованном мире и действовать антицивилизовано – невозможно. Она будет нести потери", – спрогнозировал пан Кравчук.

Одновременно украинец отметил, что хотя РФ и ощущает экономические потери своей политики по Донбассу, ожидать изменения поведения Москвы в данном вопросе в ближайшее время не стоит.

Очередной всплеск эмоций киевского режима связан с прошедшим накануне в Донецке форумом "Русский Донбасс", на котором все участники говорили об исторических и культурных корнях шахтерского региона с Россией. Лидеры ДНР и ДНР заявили, что дальнейшую судьбу Донбасса его население видит только с РФ.

В Кремле сегодня осторожно отреагировали на вчерашнее мероприятие в Донецке. Официальный голос Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве "ни прямо, ни косвенно" вопрос объединения Донбасса с Россией в повестке дня не присутствует. Но русскоязычное население наши власти будут и дальше поддерживать.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Гость
с гопником можно разговаривать только силой, потому марш-бросок бундесвера на Москву only !
Ну в этом вся хохляцкая мечта - чтоб с русскими за них немцы воевали) Сами дальше на диване пердеть будут, диванные войска)
Подснежник
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Хохлы! Прекратите нести бред! Кто за вас будет разговаривать силой? Какой,в попу, бундесвер? На кой вы им сдались? Мы с немцами достроим СП2 и вы вообще не при делах будете.Если у вас свербит про силу - попробуйте, но лучше не надо, если хотите по земле ходить, а не под землей лежать!
Гость
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С тобой бандеропидарок можно разговаривать только засунув каленую кочергу тебе зад. Ты дождешься, если раньше не сдохнешь, чмо петушиное.
Гость
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с гопником можно разговаривать только силой, потому марш-бросок бундесвера на Москву only !
Гость
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Прокрякал Крявчук...
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