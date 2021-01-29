Байден отказался вводить новые санкции против России

Действия администрации 46-го президента будут зависеть от результатов расследования

Джо Байден пока не намерен принимать решение о введении новых санкций в отношении России, связанных с ситуацией с Навальным и с атакой на Solar Winds. 

Об этом сообщила Джен Псаки. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что решение о новых ограничительных мерах будет принято по результатам рассмотрения точных обстоятельств "отравления" и хакерской атаки на американскую компанию, пишет "Интерфакс". 

"По завершении президент оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет, и во время, которое он выберет", 

- добавила Псаки.

Ранее стало известно, что Байден намерен исправить ошибки в отношениях с Россией. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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