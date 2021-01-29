Соглашение будет действовать пять лет

Вопрос с Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений окончательно решен. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении соглашения с США.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Вскоре после разговора Путина с новым президентом США Джо Байденом, во время которого они договорились решить вопрос с ДСНВ-3, стало известно, что Вашингтон и Москва договорились его продлить. США приняли условия России – соглашение будет действовать еще пять лет без всяких дополнительных пунктов, на которых настаивала администрация Дональда Трампа, из-за чего документ могли не успеть подписать. Договор истекал 5 февраля.