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Вопрос с Договором по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений окончательно решен. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении соглашения с США.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Вскоре после разговора Путина с новым президентом США Джо Байденом, во время которого они договорились решить вопрос с ДСНВ-3, стало известно, что Вашингтон и Москва договорились его продлить. США приняли условия России – соглашение будет действовать еще пять лет без всяких дополнительных пунктов, на которых настаивала администрация Дональда Трампа, из-за чего документ могли не успеть подписать. Договор истекал 5 февраля.
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