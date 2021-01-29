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В текущем году конфликт вокруг Нагорного Карабаха может вспыхнут с новой силой из-за того, что статус региона так и не удалось окончательно установить, а итогами осенней войны остались недовольны и Азербайджан, и Армения. С таким прогнозом выступил обозреватель Максим Юсин в эфире интернет-канала PolitWera.
По его мнению, "масла в огонь" может подлить Анкара, чтобы спровоцировать Баку на новые силовые действия. При этом он констатирует, что сейчас ситуация в регионе остается нормальной, однако есть ощущение, что в 2021-ом здесь можно ожидать "серьезных вызовов".
"У армянского общества ощущение того, что они потерпели поражение, но смириться с ним они не могут, и как-то надо ситуацию исправить. У азербайджанцев ощущение, что мы у них украли победу в последний момент, когда уже один марш-бросок оставался до Степанакерта", – цитирует журналиста "ПолитНавигатор".
По его мнению, если бы Баку взял столицу НКР, тогда бы и исчезла проблема со статусом непризнанной республики, а в связи с появлением там российских миротворцев данный вопрос остается не закрытым. И на этом фоне непонятно, как может себя повести Турция, которая была активной участницей событий осеннего противостояния Армении и Азербайджана.
"Не будет ли она здесь поджигателем большого пожара, пытаясь спровоцировать тех же азербайджанцев на какие-то силовые акции? Не знаю, в общем, там очень сложная игра предстоит", – резюмировал Юсин.
Ранее издание
New Eastern Outlook
вышло с публикацией
международного эксперта Салмана Рафи
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