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Новому американскому президенту следует вести себя иначе, особенно когда дело касается внешнеполитических вопросов. Такой совет Джо Байдену дал российский сенатор Алексей Пушков после заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Путин и Байден созвонились во вторник, обсудив ряд ключевых вопросов по взаимодействию, включая сотрудничество по борьбе с коронавирусом и продление договора СНВ-3. Комментируя телефонный разговор между главами стран, Псаки заявила, что новый лидер Америки никогда не сдерживался в своих суждениях о действиях Москвы.
Алексей Пушков в своем "Твиттере" отметил, что именно сейчас сдержанность в подходе к международным делам была бы более уместна.
Псаки заявила, что Байден «не сдерживался» в ходе разговора с Путиным. Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к межд. делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 29, 2021
"Мы же не знаем как он не сдерживался, может он тихо плакал в трубку и шопотом умолял забрать его в Ростов на плохом русском?", – написали люди в комментариях к посту Пушкова в "Твиттере" (орфография и пунктуация автора сохранены).
После разговора с американским президентом Владимир Путин принял окончательное решение о продлении договора СНВ-3. США отказались от всех предложений, выдвыгаемых администрацией Дональда Трампа и приняли соглашение на условиях России.
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