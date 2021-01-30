После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней

После разговора с Путиным Байдену посоветовали быть сдержанней
Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американскому лидеру намекнули на последствия напряженности в международных отношениях

Новому американскому президенту следует вести себя иначе, особенно когда дело касается внешнеполитических вопросов. Такой совет Джо Байдену дал российский сенатор Алексей Пушков после заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. 

Путин и Байден созвонились во вторник, обсудив ряд ключевых вопросов по взаимодействию, включая сотрудничество по борьбе с коронавирусом и продление договора СНВ-3. Комментируя телефонный разговор между главами стран, Псаки заявила, что новый лидер Америки никогда не сдерживался в своих суждениях о действиях Москвы.

Алексей Пушков в своем "Твиттере" отметил, что именно сейчас сдержанность в подходе к международным делам была бы более уместна. 

"Мы же не знаем как он не сдерживался, может он тихо плакал в трубку и шопотом умолял забрать его в Ростов на плохом русском?", – написали люди в комментариях к посту Пушкова в "Твиттере" (орфография и пунктуация автора сохранены). 

После разговора с американским президентом Владимир Путин принял окончательное решение о продлении договора СНВ-3. США отказались от всех предложений, выдвыгаемых администрацией Дональда Трампа и приняли соглашение на условиях России. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
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Гость
по FOX сказали что Байден жестко опустил плешивого
в штаны наложит,опуская
Гость
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Он же в памперсах,зачем ему сдерживаться
Гость
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по FOX сказали что Байден жестко опустил плешивого
Гость
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Гость
Про кашку на завтрак вроде пукина спросили , какую он кашку любит. У пукиских рабов других проблем то и нет .
А у свидомных рабов стоит только один вопрос где на кашку достать чтобы копыта не отбросить.
Гость
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Про кашку на завтрак вроде пукина спросили , какую он кашку любит. У пукиских рабов других проблем то и нет .
Гость
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дедушка старенький,часто просто не понимает где он,с кем говорит,что кушает,ложечку ко рту поднесли он и ест,он и выбираться не хотел но хозяева сказали-надо,федя,надо,он и пошел
с ним не нужно много говорить,спросили о том что кушал и кушал ли сегодня и все,пусть думает что он решает мировые проблемы...
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