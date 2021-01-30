США высказались об ослаблении антироссийских санкций из-за Крыма

США высказались об ослаблении антироссийских санкций из-за Крыма
Фото: Katerina Sulova/CTK/www.globallookpress.com
Американцы сочли эти меры справедливыми

Речи о каком-либо ослаблении антироссийских санкций, введенных после присоединения Крыма к России, ни у США, ни у их европейских союзников не идет. Об этом сообщил посол страны в Москве Джон Салливан. 

Правительство США не намерено менять свою позицию в отношении Украины, которой они придерживаются последние семь лет, заявил он в эфире "Дождя". По его словам, Штаты все эти годы предпринимают усилия, чтобы разрешить возникший с Крымом и Донбассом вопрос. 

"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий", – сообщил Салливан. 

Он указал, что Вашингтон будет продолжать вести разговор на эту тему, и от санкций "никуда не деться". 

Посол заявил, что аналогичной позиции придерживаются власти Франции и Германии. По его словам, Меркель и Макрон "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и для народа Украины на всей территории страны". 

Однако, отметил Салливан, к успеху такие методы пока не привели. За последние шесть лет переговоров сторонам так и не удалось придти к соглашению по вопросам "спорных" территорий. 

"Но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", – заключил он. 

В связи с ситуацией на Украине отношения западных стран с Россией ухудшились. Особую роль в этом сыграло возвращение Крыма в состав страны в 2014 году. Запад обвинил РФ в незаконном присвоении территорий. В Москве в свою очередь многократно подчеркивали: полуостров присоединился после законного референдума. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость
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Дело в том что посколько Россия не может построить свой авианосец Крым ей нужен в качестве не потопляемого авианосца Как только запахнет жареным рос. оккупанты побегут первыми из Крыма как крысы с тонущего корабля.
Гость
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Гость
и давить эту тварь можно только силой !
Жертва оборта, где у тебя сила то? пернуть в диван и соседей удивить? пора пинять факт того, что хохляндия ничто на международной арене.
Гость
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Гость
Крым будет вернут Украине военным путем Так просто Россия не отдаст Крым Путин понимает только силу
и давить эту тварь можно только силой !
Гость
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Гость
Просто идиот, хохлятский саинорыл. Альтернатива swiift давно есть. Путинские бизнесмены как и чиновники давно уже перевели деньги на счета в Россию. Кто не захотел, уже не путинские бизнесмены и чиновники. Максимально можно получить ответ в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Украине и так далее, мест для ответного маневра куда больше.
перевели в россию деньги ?
бугагагаа
денежки как были в офшорах так там и есть.
Гость
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Гость
санкции должны быть усилены.
1. выкинуть краснорылых из SWIFT
2. взять за яички путинских "бизнесменов", благо деньги у них под нашим контролем
3. максимально давить русских военной мощью в сирии, ливии и тд.
только так и никак иначе !
Под чьим вашим контролем? Под контролем кастрюлеголовых нет даже собственной страны
Гость
Ответить
Крым будет вернут Украине военным путем Так просто Россия не отдаст Крым Путин понимает только силу
Гость
Ответить
Гость
санкции должны быть усилены.
1. выкинуть краснорылых из SWIFT
2. взять за яички путинских "бизнесменов", благо деньги у них под нашим контролем
3. максимально давить русских военной мощью в сирии, ливии и тд.
только так и никак иначе !
Просто идиот, хохлятский саинорыл. Альтернатива swiift давно есть. Путинские бизнесмены как и чиновники давно уже перевели деньги на счета в Россию. Кто не захотел, уже не путинские бизнесмены и чиновники. Максимально можно получить ответ в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Украине и так далее, мест для ответного маневра куда больше.
Гость
Ответить
санкции должны быть усилены.
1. выкинуть краснорылых из SWIFT
2. взять за яички путинских "бизнесменов", благо деньги у них под нашим контролем
3. максимально давить русских военной мощью в сирии, ливии и тд.
только так и никак иначе !
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